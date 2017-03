”Tala är silver, tiga är guld” stämmer ibland

Alingsås

Skulle du I-L Tellström (AT 11/3) eller någon fråga mig vem jag är eller vad har jag har arbetat med så skulle det vara självklart för mig att berätta. Det är inget jag skäms för eller skulle uppfatta som att någon vill förminska mig på något sätt. Nej, tvärtom det är ju av intresse relaterat till dina åsikter, kanske det hade kunnat förklara en del.

Du vill ha en mer balanserad/nyanserad bild av vården i media. Ja, det vill jag också men då måste den komma i balans först, det är ju precis det den inte är. Du skriver att media inte är intresserade av att berätta om det som är bra i vården, det var ju på grund av att media gjorde just det, som den här debatten började. En positiv artikel i AT om sjuksköterskor som trivdes i Hemsjukvård i Alingsås kommun, håll till godo. Där stod ju också att det inte gick att jämföra med att arbeta på en vårdavdelning på lasarettet, just för att skillnaderna är stora.

Du jämför med ditt eget arbetsliv och har många exempel från det med positivt och negativt men vill inte tala om inom vilket yrke. Det talar sitt eget språk i mina öron. Tanken att du skulle ha arbetat inom vården som sjuksköterska eller undersköterska är långt borta. Att man kan få arbetsuppgifter och situationer som man inte önskat sig, det har alla varit med om skriver du, men det är ju inte det som det handlar om. Du tycks tro att tidningar och media beskriver en liten del av verkligheten och i första hand det som handlar om katastrofer.

Socialstyrelsens definition på katastrof är: Katastrof föreligger då fråga är om en allvarlig händelse där tillgängliga resurser är otillräckliga i förhållande till det akuta behovet och belastningen är så hög att normala kvalitetskrav trots adekvata åtgärder inte längre kan upprätthållas. Den är ganska lik Hälso- och sjukvårdens definition. Den måste vara riktsnöret trots allt och ansvaret att berätta om när det inte fungerar hoppas jag att media fortsätter göra. Oerhört viktigt. Du skriver ju dessutom att alla har ett ansvar att se till att det fungerar på bästa sätt, ja precis.

Jag har arbetat på lasarettet i Halmstad, i Falun, i Alingsås och just nu på Akademiska i Uppsala. Det tragiska är att var jag än är så möter jag vårdpersonal som älskat sitt arbete men är uppgivna på grund av dagens situation. Att höra från personal ”jag har alltid tyckt att det varit roligt att gå till jobbet men det är det inte längre” – hur tror du det känns? Mina positiva glada duktiga medarbetare, de kompetenta som vi behöver få ha kvar för att hjälpa och handleda de nya som är på väg in. Dessutom uttrycker du att sjukvården (inklusive mig, läste jag) måste anstränga sig mer.

Vad tror du att vi gjort i alla år? Utan erfaren personal står vården sig ganska slätt. Och tro mig, det är INTE medias fel när personalen tröttnat. Garanterad arbete efter 3 års eftergymnasiala studier, visst är det bra. Men arbetsmiljön, stressen, personalbristen, få arbeta jul, nyår, midsommar, påsk, när familjen är ledig, löneutvecklingen, beordring att jobba dubbelpass, inte våga svara i telefonen på ledig dag, det är inte bra.

Hur kan man på bästa sätt få personal till vården? Jo, det är nästan lika enkelt att förstå, som att lägga ihop 1+1, åtgärda ovanstående. Jag har många positiva händelser från mitt arbetsliv, som gjort mig lycklig.

Till exempel den gamla damen som fått en stroke, låg till sängs och inte kunde göra så mycket själv längre. Hon uttryckte att hon saknade maken så, men att han inte kunde komma in på grund av snöovädret. Men du får låna telefonen och ringa honom sa jag. Nej, sa hon det är ingen idé för han hör inte signalen. Vi försöker ändå, sa jag, så hjälper jag dig. Jag slår telefonnumret, ger henne luren, hör att det svarar i andra ändan och min patient strålar och säger: ”Hej min älskling…” Jag smög ut ur rummet alldeles varm i hjärtat och de fick prata en stund.

Med detta så avslutar jag min del i denna debatt och tackar I-L Tellström för att du gav mig tillfälle att beskriva den verklighet som väldigt många arbetar i inom sjukvården.