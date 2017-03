Handboll

Alingsås gjorde säsongens kanske sämsta halvlek mot Hammarby och inte ens en uppryckning i andra kunde rädda poäng.

Stockholmarna vann en högdramatisk match med 26–25 (14–9).

– Alla måste rannsaka sig själva efter det här, säger en oerhört besviken Mikael Franzén.

AHK fick chansen att åtminstone säkra en poäng i slutskedet av matchen i Eriksdalshallen när Erik Pettersson räddade Johan Nilssons skott med elva sekunder kvar.

Men ett Alingsåslag utan någon timeout kvar tog inte tillvara på läget, istället rådde total förvirring när Magnus Persson hittade precis ingen alls och Hammarby kunde jubla över en skräll på hemmaplan.

Att gästerna skulle vara ens nära poäng var det kanske inte många som trodde efter den första halvleken. Man kom till spel utan skadade Johan Nilsson och Andreas Flodman, Felix Claar som var sjuk och Tobias Sandberg samt Samuel Lindberg som båda spelade USM i Malmö.

Men frågan är om de spelarna hade hjälpt i första halvlek, då Hammarbys sedvanliga aggressiva och utgrupperade försvarsspel ställde AHK totalt. Offensiven var stillastående och stundtals paralyserad, vilket resulterade i tacksamma skott och tekniska fel.

Efter 25.15 och ställningen 12–8 kastade Mikael Franzén in timeout-kortet för andra gången i första halvlek och ropade ut några väl valda ord i ilskan över hur det såg ut på plan.

– Vår första halvlek är under all kritik. Vi har bara pratat om just den här matchen i fyra dagar och så går vi ut och presterar såhär. Vi måste rannsaka oss själva en hel del efter detta. Den här känslan är, näst efter en förlorad SM-final, det tråkigaste jag varit med om, slår Mikael Franzén fast med en tung stämma.

– Vi gör fel, vi kastar bort bollar och springer inte hem. Det är ”basic-grejer” som jag aldrig någonsin trodde jag skulle få se oss göra. Jag förstår det inte. Vi hade seriesegern i egna händer men kastade bort den. Vi gör verkligen ingenting av det vi snackat om.

Hur kan det bli såhär?

– Vi är inte tillräckligt ödmjuka, vi tror vi är bättre än Hammarby och att det bara ska lösa sig. Det här var en käftsmäll men den ska vi ha också. Såhär beter man sig inte.

Hammarby ledde med fem bollar i halvtid men efter 5.32 av andra halvlek var den ledningen borta. AHK fick ihop sitt försvarsspel på ett helt annat sätt, fick några starka räddningar av Erik Pettersson som fick chansen efter paus och kunde göra mål på mål i omställningarna.

Jesper Konradsson kastade två raka bollar i tomt mål och det andra innebar AHK:s första, och enda, ledningsboll för 15–16. Emil Frend Öfors, pigg i andra, hade sedan läge för tvåmålsledning men hans lobb tog i ribban och där någonstans svängde matchen över till Hammarbys fördel igen.

Hemmalaget gick ikapp, förbi och vid ställningen 21–18 med klockan på 49.11 var det dags för Mikael Franzéns tredje timeout. Även om det såg kört ut för AHK när Gunnar Pettersson gjorde 22–18, skulle det bli ett drama.

Alingsåsarna gjorde nämligen tre raka mål till 23–22 och skapade nerv hela vägen. Oscar Bergendahl vräkte in 26–25 med 44 sekunder kvar och AHK fick alltså chansen i ytterligare ett anfall, dock utan att ens komma till avslut.

– Erik Pettersson är den enda som jag tycker är godkänd idag. Han ger oss chansen med ett par räddningar han egentligen inte ska göra. Andra halvlek är hyfsad, men det är inget värt eftersom vi redan satt oss i källaren i första, säger Mikael Franzén till sist.

