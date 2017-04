Johansson: ”Vi kan slå alla lag”

Fotboll

Med sin inställning är Pernilla Johansson en spelare som kommer betyda mycket för Holmalund i år.

Och den proffsmeriterade 28-åringen ser fram emot utmaningen som väntar.

– Som jag ser det kan vi slå alla lag, säger hon.

Efter sex säsonger i Hovås/Billdal valde 28-åringen, som kan användas som både back och mittfältare, att skriva på för Holmalund i vintras.

– Det var dags för en förändring helt enkelt, och jag gillade upplägget som Holmalund presenterade. Från fjolårets lag i Hovås är det bara två spelare kvar, och det påverkade också givetvis, berättar Pernilla över en kopp kaffe nere på Holmalyckan.

Den första tiden i HIF-tröjan har dock inte varit helt problemfri. Skador i knä och ljumske har stört Pernilla i uppladdningen.

– Jag kör nästan för fullt nu, och hoppade in sista kvarten mot Lidköping. Det fattas en bit innan jag är där jag vill vara rent formmässigt, men det känns bättre och bättre. Knäet gör ont, men det är ingen fara. Det får göra ont, och enligt läkarna kan inte skadan förvärras. Det är något jag får leva med, slår hon snabbt fast.

Hur är du som spelare?

– Jag spelar med en hel del adrenalin, springer mycket – och försöker driva laget i matcherna. Men i och med att jag är gammal forward gör jag gärna mål också.

Om du får välja, en bra glidtackling, eller ett snyggt mål?

– Oj, vad svårt. Kan man välja båda, haha.

Vad tycker du om nye tränaren Christer Stolt?

– Han har högt i tak vilket är a och o som ledare. Vi kan diskutera vad som är bra och dåligt inom gruppen, och han är väldigt lyhörd. Ta bara en sådan sak som att vi ändrat spelsystem, en process där vi varit väldigt delaktiga.

Har du märkt av den turbulens som föreningen omgärdats av?

– Nej. Man får försöka koppla bort det som händer runtomkring. Det finns andra personer som sköter dom bitarna. Jag är här för att spela fotboll.

Pernilla tycker att Holmalund anno 2017 ser spännande ut, men konstaterar samtidigt att truppen är i tunnaste laget.

– Det ser bättre ut och bättre ut. Det som oroar lite är vår bredd. Jag tycker dock att vi har väldigt många skickliga spelare, och det finns mycket spets. Håller vi oss skadefria kan det gå hur bra helst.

Vad innebär hur bra som helst?

– Det finns många lag som värvat starkt, men som jag ser det kan vi slå alla lag.

Vad utmärker Holmalund 2017?

– Det är en grymt go grupp måste jag säga. Det finns ett driv som jag verkligen gillar.

Hur kommer det att kännas när ni möter Hovås/Billdal?

– Jag har ändå spelat i Hovås i över sex år, och har givetvis ett stort hjärta för klubben. Att det blivit som det blivit där är jättetråkigt efter allt föreningen byggt upp, men jag hoppas att dom kan hänga kvar. Men nu är fokus på Holmalund och när domaren blåser igång tänker jag inte på vilka vi möter. Det är nog mest innan i så fall.

Mitt under sejouren i Hovås/Billdal tog Pernilla och en kompis chansen att testa spel i högsta serien i Skottland. Året var 2014.

– Om jag inte minns del var det Hans Prytz som fixade så att jag och Nanna Jansson fick chansen att vara med på en try out med Celtic. Den höll på en vecka och sen åkte till Sverige igen. Vi fick med oss varsitt kontraktsförslag hem, och efter att ha funderat ett slag så bestämde vi oss för att åka över i februari.

Det korta men händelserika äventyret i skotska Premier League blev också ett minne för livet:

– Fotboll är religion i den staden. En av tjejerna i vårt lag hade på sig Celtic-kläder på bussen och blev nedslagen på grund av det. Det gällde verkligen att hålla sig till rätt delar av staden, säger Pernilla, som bodde tillsammans med Nanna i en lägenhet i Motherwell, 30 minuter från Glasgow.

Pernilla var med och spelade två matcher på mytomspunna Celtic Park, de övriga gick av stapeln på träningsanläggningen Lennoxtown.

På båda platserna var det en spelare som stack ut lite extra.

– Det var affischer och bilder över allt på ”Henke” (Henrik Larsson). Dom avgudar honom och det var verkligen häftigt att se vilket avtryck han gjort under åren. Jag får rysningar när jag tänker på det, säger Pernilla.

När Pernilla får välja vad hon helst gör under sina lediga timmar, kommer svaret blixtsnabbt.

– Att renovera är otroligt kul! Nu har jag röjt ur hela min lägenhet i Göteborg, flyttat väggar och sådant. För tillfället slipar jag golv och sen ska det vaxas.

Det är inte den första lägenheten som du gjort om, låter det som?

– Haha, nej. Det har blivit ett par förvandlingsnummer genom åren.

Lägger du verkligen all ledig tid på att renovera?

– Nja…. Jag tycker om att spela frisbeegolf när tid finns, och är väl ganska hygglig på det om jag får säga det själv. Tidigare i mitt idrottsliv, runt 2011 där någonting, spelade jag både fotboll i Hovås/Billdal och hockey i Stingers (Stenungsund). Men jag kände att det var ohållbart att kombinera efter den säsongen. Men kul var det hur som helst!