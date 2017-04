Bomben: bröderna Elmander gör gemensam sak i GBK

Fotboll

Nu är det klart. Ett par veckor före seriestarten släpper Gerdskens BK tidernas kanske största fotbollsbomb på det lokala planet. Bröderna Elmander kommer i höst att spela tillsammans i den gulsvarta Alingsåsklubben.

– Vi har lovat varandra att det ska ske innan någon av oss lägger skorna på hyllan, förklarar Johan Elmander.

Peter Elmander ingår ju som bekant redan i årets GBK-trupp. Patrik Elmander håller igång med spel i Säven/Hol i division V. Den stora knäckfrågan för att få till stånd en gemensam klubb har varit Johans ambitioner i såväl det korta som långa perspektivet. Han har ett kontrakt med Örgryte IS våren ut och har visat fin form under försäsongen. Det har spekulerats en hel del huruvida han kommer att förlänga med ÖIS eller haka på sina gamla landslagskompisar i Djurgården under hösten.

Men nu blir det alltså Gerdsken som drar den stora vinstlotten.

– Man kan väl säga att valet stod mellan Djurgården och Gerdsken. Familjebanden vägde dock tyngst, det är nu eller aldrig som vi har chans att spela tillsammans. Den allsvenska resan har jag gjort förr, förklarar Johan Elmander det sensationella klubbvalet.

Redan idag, lördag, signeras övergången på Gerdskenvallen.

– Snacka om bonus för vår del. Det här är inget som vi jobbat aktivt på utan det är bröderna själva som ställt sig till förfogande. Helt fantastiskt, säger den gulsvarta sportchefen Janne Nilsson.

Det är heller ingen affär som äventyrar Alingsåsklubbens finanser.

– Nej, absolut inte. Dom har egentligen bara några få krav och det handlar inte om ekonomi. Johan vil spela i tröja nummer nio och så vill de helst spela som en tremannakedja så att de kan dra nytta av varandra. Och det passar ju oss perfekt med tanke på att vi haft stora problem med målskyttet under försäsongen, menar Janne Nilsson.

– Vidare ska de ha frihet att göra reklam för Elmanders Bud i samband med matcherna och även ha gratis korv och dricka. Det är ganska rimliga krav i sammanhanget, säger Nilsson vidare.

Många undrar säkert varför valet föll på just Gerdsken. Dels med tanke på att pappa Bert var något av ikon i AIF och det faktum att bröderna är fostrade i Holmalund.

– Det kändes som den enklaste lösningen rent praktiskt. Holmalund har ju fått stora pengar genom våra övergångar och AIF har ju dragit nytta av familjens tjänster tidigare. Kan vi nu göra en insats för Gerdsken så har vi hjälpt alla klubbarna i Alingsås. Det känns bra helt enkelt, motiverar Johan Elmander när AT hälsar på nere på ÖIS-gården i veckan.

Om det handlar om att varva ner för Johan, så är det tvärt om för Patrik.

– Ja, så är det. Men kroppen känns bra och jag är ganska lättränad. Tror inte det ska vara några större problem att hänga in en del mål även i division III. Målsättningen är givetvis att göra fler än Johan för att en gång för alla visa att gammal är äldst, säger Patrik och skrattar gott.

Johan kontrakt omfattar bara hösten 2017. Vad som händer därefter är skrivet i stjärnorna.

– Fungerar det bra är jag inte främmande för en förlängning. Men då krävs det att Peter och Patrik kör vidare också. Att göra en nysatsning i högre divisioner är inte aktuellt i alla fall, menar Johan.

Övergången föder naturligtvis vissa förhoppningar i GBK:s klubbledning.

– Är vi bara skapligt med efter våren bör vi kunna vara med och utmana om seriesegern. Bäst i stan ska vi i alla fall bli, lovar Janne Nilsson.