Detta har S hunnit med under två år

Alingsås

Replik på Alliansens debattinlägg i AT 4 april. Under de två åren som vi socialdemokrater varit med och lett det politiska arbetet i nämnder och styrelser har vi haft fokus på fem övergripande frågor:

Ökad bostadsproduktion, förstärkt näringslivsarbete, mindre skolklasser i lägre åldrar, mer personal i omsorgerna. Men även att få långsiktig hållbar utveckling som en röd tråd i allt arbete i kommunen.

Men vi har också haft som ambition att ge långsiktiga förutsättningar för den samlade kommunala organisationen. Möjlighet att ställa om och utveckla verksamheterna för att klara de stora kostnadsökningar som vi står inför kommande år. Effektivisera kommunens samlade förvaltning, införa ny teknik och stödja ett förändringsarbete som bygger på långsiktigt perspektiv där vi låter personalens kompetens komma till sin rätt.

För perioden 2016-2018 var vår målsättning ett genomsnittligt överskott på 20 miljoner kronor per år. För 2016 blev resultat knappt 2 miljoner. Långsiktigt är ett sådant lågt överskott inte hållbart, men det är heller inte någon katastrof att under något eller några år ha ett lägre resultat, under förutsättning att man över tid har kontroll över kostnader och långsiktigt styr mot överskott som klarar framtida behov av investeringar.

Under 2015-2016 har vi lyckats öka takten på producerade detaljplaner och beviljade bygglov, till en nivå som vi inte sett något år under alliansens år vid makten och nu ser vi äntligen att byggandet av nya bostäder kraftigt ökar. Detta är vad Alingsås behöver.

Genom att tillsammans med företrädare för det lokala näringslivet etablera ett näringslivsråd och skapandet av Alingsås Business Center har vi skapat organisatoriska förutsättningar för en dörr in till kommunen för företagare och entreprenörer som vill etablera sig eller utveckla sin verksamhet i kommunen. På så vis finns nu förutsättningar att förbättra både service och bemötande, vilket är helt centralt för att förbättra kommunens näringslivsrankning.

Vi har prioriterat resurser till skola och äldreomsorgen. Framförallt skolan har fått full ekonomisk kompensation för alla nya barn som börjat skolan i Alingsås och numera kan även föräldrar som arbetar kvällar och helger få barnomsorg så att de kan arbeta och försörja sig. Resurser för att bygga nya äldreboenden har tillförts vård och äldreomsorgen och planering för detta inleddes 2016. Vi har inte hunnit öka bemanningen inom omsorgerna, men bibehållen bemanning har vi prioriterat inom det ekonomiska utrymme som funnits.

När det gäller kommunens prioriterade mål har vi tydligt sorterat dessa i hållbarhetens tre aspekter: ekonomiskt, ekologiskt och socialt. Vi har även infört ett socialt och ekologiskt bokslut som ett komplement till det ekonomiska bokslutet som kommunen enligt lag ska upprätta varje år. På så vis kan kommunen bättre följa upp om man har god kvalité i verksamheterna och om vi faktiskt styr mot ökad hållbarhet.

Nu fick vi inte möjlighet att styra kommunen så som vi önskat under denna mandatperiod, men vi är ändå stolta över de verksamhetsresultat vi trots allt åstadkommit. Ambitionen har hela tiden varit att se till att komma till bukt med de strukturella underskottet som Alingsås sedan många år dragits med; ställa om och utveckla verksamheterna och rusta oss för framtiden.

Framstegen vi nämnt är ändå effekter som synts och fortsatt kommer synas av den politik vi fört de gångna två åren. Nu behöver alla demokratiska och goda krafter samla sig och tillsammans ta ansvar för att skapa trygghet i en ny tid för Alingsås.

Vi socialdemokrater är beredd att delta i ett sådant arbete och vi menar att några av de viktigaste framtidsfrågorna är följande:

• Ett program för att förebygga riskerna för segregation

• En handlingsplan för välfärdens långsiktiga finansiering

• Ett åtgärdsprogram för en jämlik skola och gymnasium där alla lyckas

• Åtgärder för att öka tillgängligheten, friheten och integritet i äldrevården

• Strategi för långsiktig personalförsörjning

• Ytterligare åtgärder för att se till att det byggs bostäder åt alla

• Åtgärder för att möta effekterna till följd av klimatförändringar