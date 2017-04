Här är man ute i ur och skur

Foto: MIKAEL SVENSSON NYFIKNA BESÖKARE. Chinaski Nymark och sonen Eskil passade på att kolla in Förskolan Igelkotten, då det var öppet hus där i helgen. Utomhusleken genomsyrar förskolans verksamhet. Även vanliga inomhusleksaker som lego byggs det med ute i friska luften.

Herrljunga

På Förskolan Igelkotten är barnen ute hela dagarna. Till och med maten lagas utomhus.

– Barnen här har väldigt bra grovmotorik eftersom de får röra sig så mycket, säger en av pedagogerna, Anette Gustafsson.

Eskil, 1,5, bygger koncentrerat med de färgglada legoklossarna. Pappa Chinaski Nymark står på tryggt avstånd och iakttar leken på Förskolan Igelkottens altan. Den är en av landets många I Ur och Skur-förskolor, men den enda i Herrljunga.

Det är lördag och öppet hus på förskolan, som drivs som ett föräldrakooperativ i en vanlig villa. Tegelhuset ligger längst in på gatan och omges av en härlig skogstomt.

– Förskolan startade redan 1993 på Friluftfrämjandets initiativ, berättar Anette Gustafsson. För tillfället har vi 20 barn och fem personal. Tanken är att barnen som går här ska lära sig uppskatta friluftslivet och få kunskaper om djur och natur.

Igelkotten har plats för fler barn och Chinaski Nymark är en av dem som tagit chansen att kolla in miljön och prata med personalen den här lördagen. Han är just nu pappaledig med Eskil, men tanken är att sonen ska skolas in på någon förskola i augusti.

– Vi har flera familjemedlemmar som har erfarenhet av den här pedagogiken, och talar gott om den. Det är en bra idé att använda uterummet för lek och som en källa till fantasi, tycker Chinaski.

Flera gånger i veckan är barnen i skogen och ibland lagas till och med maten där – på triangakök. I förskolans trädgård finns också en grill som nyttjas till matlagning. Barnen leker och sover utomhus i stort sett hela dagarna året runt.

– Barnen här har väldigt bra grovmotorik eftersom de får röra sig så mycket, påpekar Anette.

Hennes kollegor Katrin Johansson och Helena Bernhardsson är utbildade i skogspedagogik och de som planerar vistelsen i naturen.

– Just nu pratar vi mycket om vårfåglar och vad som händer med träden, berättar Helena.

– Vi är väldigt flexibla och försöker fånga upp det barnen intresserar sig för, tillägger Katrin.

Ja, Chinaski Nygren verkade i alla fall nöjd med det han sett och hört.

– Min son ser ut att vara bekväm här. Som förälder vill man ju att det ska var en skön miljö på förskolan, och här har de fina lokaler och nära till skogen.