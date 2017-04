JTR tillbaka med ny singel

Alingsås

I dag, fredag, släpper Alingsåsbröderna i JTR sin nya singel If I didn’t know better. Se videon till låten här nedanför.

Senast Alingsåsbröderna John Andreasson, Tom Lundbäck och Robin Lundbäck gav ut ny musik var i augusti, då singeln You’ll be alright såg dagens ljus. Nu har de släppt den första singeln, If I didn’t know better, från det kommande albumet.

JTR slog igenom under den femte säsongen av Australiens X Factor 2013. De deltog i Melodifestivalen 2015 och har turnerat runt om i Europa, Asien och gjort succé i världens näst största musikmarknad – Japan. Det senaste året har JTR arbetat på sitt nya sound, har samarbetat med flera låtskrivare och producenter i Stockholmsstudion The Kennel.

Videon till den nya låten har bland annat spelats in i Alingsås. Den ser du här: