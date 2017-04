Julafton för amerikanska reportrar

AT i Washington

Installationen av Donald Trump till USA:s 45:e president har inneburit rena julaftonen för amerikanska journalister som bevakar den nya administrationen.

Redan från början var Trump på kollisionskurs med massmedia och ”Mainstream Media” eller MSM (exempelvis CNN, ABC, CBS, NBC, New York Times och Washington Post), de flesta tydligt Hillary Clinton-vänliga under valrörelsen. Men andra anser att Trump också hade sig själv att skylla med sin fientlighet mot reportrar i allmänhet och kontroversiella utspel i synnerhet. Och talet om Mainstream Medias ”Fake News”. Även om Clinton heller inte gillar media. Majoriteten reportrar lutar åt det demokratiska hållet, och man kan så här i efterhand undra om de inte motverkade sitt syfte.

Mediadebatten är mycket hårdare än i Sverige och glåporden haglar. Nyligen blev Vita Husets talesman Sean Spicer konfronterad av en kvinnlig privatperson, då han handlade i Applebutiken i stadsdelen Georgetown, och utfrågades ”hur det kändes att arbeta för en fascist”. Och den demokratiske minoritetsledaren i senaten, Chuck Schumer, lär, enligt tabloiden New York Post, på en restaurang i New York läxat upp en bekant, Hillary Califano, hustru till demokraten Joseph A. Califano, Jr, som var minister i president Jimmy Carters ministär, då han fick veta att hon röstat på Trump. Schumers talesperson nekade till incidenten. Tonläget är alltså mycket högt.

Trump går genom sitt twitter-konto förbi MSM, och når på så vis ut till miljontals anhängare och andra med sitt budskap, med kontinuerliga twitter som ofta skapar kontrovers. Och medielandskapet har förändrats i och med den nya administrationen, med höga ”ratings” eller tittarsiffror. Presidenten – en fullständig nyhets-junkie – följer själv de politiska showerna, och då främst konservativa Fox News, med högst tittarsiffror och toppankarna Bill O’Reilly, Tucker Carlson och Sean Hannity, följt av CNN och programledarna Anderson Cooper, Don Lemon och Wolf Blitzer. Liberala MSNBC:s populäraste nyhetsankare är Rachel Maddow, följt av Lawrence O’Donnell och Chris Hayes. Tittarsiffrorna är avgörande för TV-ankarna, och den som inte lockar tillräckligt många tittare kan se sig om efter annat jobb.

Washington Post meddelade att man skulle anställa fler journalister, och ett antal utredningar är på gång. Bland annat Trumpadministrationens möjliga Rysslandskontakter och rysk inblandning i presidentvalet, samt frågor rörande avlyssning av Trumpteamet och om Obamaadministrationen läckt konfidentiella samtal till media. President Trump kontrar med och utmanar media att titta på Clinton Foundations Rysslandskontakter. ”It is all about entertainment” (”Det handlar bara om underhållning”). Säger TV-ankaret Chris Matthews på MSNBC:s politiska show ”Hardball”. Amerikanska TV-tittare sitter på första rad inför detta politiska skådespel.