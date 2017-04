Klubbkänslan är viktig för Fredrik

Fotboll

I tio år har Fredrik ”Fronken” Johansson, 22, haft samma tränare i Niklas Andersson. Kommande säsong blir det en del nyheter, med nya tränare men också en ny plats i omklädningsrummet. Över en kopp kaffe pratade vi om det, men också en del om sommarloven på Noltorpsvallen, där vi båda hängt i olika omgångar. Det var på den tiden man hellre lirade spontanfotboll än satt framför tv- och datorskärmen.

Vad kommer du ha för roll i den lokala fotbollen säsongen 2017?

– Spelare i Gerdskens BK, yttermittfältare. Om jag fick bestämma själv skulle jag vilja spela forward.

Om vi bortser från fotbollen, hur ser ditt liv ut idag?

– Jag har precis hoppat av mina studier, och ska byta utbildning till hösten. Det blir idrottslärare med inriktning fritidspedagog. Jag gillar att arbeta med barn och ungdomar och just nu vikarierar jag på olika skolor i Alingsås.

Ni i Gerdskens BK har varit iväg på träningsläger i Italien. Hur var det?

– Det var jätteroligt. Vi tränade lite grann, men det viktigaste var att fick vara tillsammans. Vi fick ett par återbud innan lägret så fem-sex spelare föll bort, men alla som åkte med hade riktigt roligt. Gruppen blev mer sammansvetsad och det tycker jag är viktigt.

Vad betyder fotbollen för dig?

– Jag har spelat fotboll sen jag var 4-5 år och fotbollen är en stor del av mitt liv. Den betyder mycket, absolut. Om jag inte spelar eller tränar själv så kollar jag på fotboll, och gärna då Manchester United. Deras matcher följer jag alltid. När jag var yngre spelade jag och polarna spontanfotboll hela sommarloven, nu blir det väl bara någon gång ibland när man är ledig.

Med tanke på ditt val av utbildning, har du aldrig funderat på att bli ungdomstränare?

– Klart att tanken har slagit mig, men som det är just nu finns ingen tid till det. Jag kan absolut tänka mig det när jag lagt mina skor på hyllan. En av mina bröder är ungdomstränare i Kronäng i Borås, och det är mycket möjligt att vi skulle kunna coacha ett lag tillsammans framöver.

Vad är dina tankar kring det nya bestämmelserna i barn- och ungdomsfotbollen, att resultat inte räknas fören man kommer upp i tonåren och att cuper inte får ha slutspel?

– Jag tycker det är dåligt. Den vinnarskalle man skapar sig som ung fotbollsspelare är enormt viktig att ha när man blir äldre. Dessutom tycker jag att man höjer sin egen nivå när man har något att kämpa för, till exempel en guldmedalj.

Har du haft några proffsdrömmar eller har du alltid spelat för att det är roligt?

– Klart jag hade proffsdrömmar i ung ålder. Men det där har förändrats. Numera spelar jag mest för att det är roligt.

Ni har kvalat mot division III två år i rad. Första året gick det inte alls bra, men ifjol visade ni en helt annan inställning, och då gick de vägen. Vad var skillnaden?

– För två år sedan ledde vi division IV hela säsongen men tappade i slutet och fick då kvala. Då hade vi nog räknat med att gå upp direkt och tyvärr hade vi räknat med det lite för tidigt. Kvalet förlängde säsongen och vi var väl inte lika sugna mot slutet. Förra året var säsongen upp och ner, så att vi kom till kval var något positivt. Då bet vi ihop istället. När vi kämpade tillsammans blev det riktigt bra. Våra tre bästa matcher förra året gjorde vi i kvalet.

– Starten på säsongen är viktig, vinner man de första matcherna kan man vinna många fler. Det är viktigt att inte förlora inledningsvis, jag vill inte jobba i uppförsbacke. I år har ett bra lag på pappret men vi måste bli mer samspelta. Vi har inte haft samma startelva någon gång hittills, men får vi ha det och spela ihop oss kommer det bli riktigt bra.

Du har haft Niklas Andersson som tränare i tio år, och inför säsongen har du fått tre nya i L-P Björk, Fredrik Gustafsson och Fredrik Smith, som du dessutom har spelat ihop med. Hur är det?

– Såklart det är lite konstigt i början eftersom vi har spelat tillsammans. Nu har vi fått byta relation från spelare-spelare till spelare-ledare. Det kändes konstigt att lyssna på dem i början men ju längre tiden har gått desto bättre har relationen utvecklats tycker jag.

– Det är inte så mycket som förändrats spelmässigt. De har försökt att ha samma koncept som ”Knicken” med samma upplägg på träningarna. Vi fortsätter på samma spår som förra året och det känns bra.

Hur ser en matchdag ut för dig? Har du några speciella rutiner

– Jag försöker komma upp i bra tid och äta en ordentlig frukost. Kanske äter ett gäng lagkamrater lunch på Sallys innan samlingen. Sen gillar jag att komma ut på planen tidigt, gärna innan vi börjar värma upp tillsammans. Jag vill lattja, skjuta lite och känna på bollen så jag kommer igång.

Vilken roll har du i omklädningsrummet? ”Apan i centrum”, säger direkt någon som fikar bredvid oss där vi sitter.

– Jag sitter just nu i den högljudda hörnan med Elvir Ramadani, Marco Stua, Deniz Aydin och Berat Berisha. Så vi livar nog upp stämningen ganska mycket. Det är lite konstigt att vi byter platser från år till år men de är ju gött att tjöta med goa gubbar. Så det gör inte så mycket.

Om du fick äta middag med vem som helst, vem skulle du välja och vad skulle du vilja prata om?

– Wayne Rooney. Vi skulle prata om hans karriär, tiden i Manchester United, Sir Alex Ferguson, hur det var att slå målrekordet, med mera. Och jag skulle bara njuta. Då blir det ingen kebabpizza från Milano kan jag säga. Istället äter vi en go köttbit och dricker ett glas rött till det.

Derbyn mot både Alingsås IF och Holmalunds IF denna säsongen, är det någonting du ser fram emot?

– Verkligen, jag ser mycket fram emot dom matcherna. Att spela derbyn är alltid speciellt. Jag har själv spelat med flera av spelarna i både Alingsås IF och Holmalunds IF. När det är derbyn känns det som hela staden laddar och det kommer mycket folk på matcherna, det är riktigt gött.

Hur stor är egentligen rivaliteten mellan de lokala klubbarna?

– Det är nog mer snack innan och efter tror jag. Det skiljer egentligen inte så mycket närkampsmässigt jämfört med andra matcher, tycker jag. Sen är det klart att alla vill vinna, och visa att man är bäst i stan. Skulle inte säga att man märker så stor skillnad när man väl spelar matcherna. Om vi vinner hade jag väl kunnat twittra ut något efteråt kanske, men det är mest på skoj. Det hoppas jag alla förstår.

Är det något av lagen du hellre vinner över och varför?

– Nej, det är lika gött att vinna över båda. Det spelar ingen roll vilka vi möter, jag vill alltid vinna! Egentligen är jag inte så stor vinnarskalle, som nu när vi sitter här. Då bryr jag mig inte så mycket, men i stridens hetta blir jag väldigt engagerad. Då kan jag bli arg på domaren och på mig själv. När jag väl är inne i något vill jag verkligen vinna, till exempel när jag spelar tv-spel. Då kan jag verkligen brusa upp, och det har mina bröder retat mig för en hel del.

Det pratas flitigt om ett samarbete mellan Alingsås IF och Gerdskens BK redan nästa säsong, hur insatta är ni seniorlagsspelare i snacket?

– Inte alls. Vi har bara hört och läst om det. Jag hade velat att de pratade med oss spelare och gav oss en inblick i vad som händer. Nu vet vi ingenting. Jag tror det dröjer några år innan det blir verklighet.

Vad är dina personliga åsikter om en sammanslagning?

– Först var jag negativ till det. Jag vill ha kvar klubbkänslan eftersom jag trivs jättebra i Gerdsken och inte vill att lagtillhörigheten ska försvinna. Samtidigt är det bra med ett satsande lag. Det är bra både för spelarnas utveckling men också för Alingsåsfotbollen. Det kommer bli en stor konkurrenssituation, och då vet man inte om man tar en plats. Gör jag inte det så vet jag inte vart jag ska ta vägen, man vill ju inte spela i BK Spark, säger ”Fronken” med ett skratt.

Senare under intervjun slinker dock meningen ”Om tio år är jag en avdankad spelare i Spark” ur munnen på den gulsvarte mittfältaren. Återstår att se om så blir fallet.

Snabba frågor till Fredrik…

Vem är den bäste du spelat med, och varför?

– Nils ”Neymar” Andersson. Lätt den goaste ytterbacken jag har spelat tillsammans med. Gjorde knappt en dålig träning eller match under tiden vi spelade ihop. Han har en grym inställning och är en riktig vinnarskalle. Ett sant föredöme!.

Vill du rekommendera något läsarna?

– Se så mycket lokal fotboll som möjligt.

Vad gör du helst en ledig dag?

– Tar en lång sovmorgon. Äter en go frukost. Går en sväng på stan. Umgås med kompisar eller familj, äter eller dricker något gott.

Vad äter du helst?

– Kebabpizza på Milano, men det blir bara någon gång i veckan. Vissa jag känner äter där flera gånger i veckan.

Vad äter du inte?

– Typ blodpudding, har jag aldrig ätit och kommer aldrig göra.

Förra veckans intervju handlade om Wilma Nilsson, Alingsås KIK och hon undrade om hela världen lyssnat, vad hade du sagt då?

(Utan att fundera utbrister Fronken ”Keep calm and give it to Frooney, det är ett gött uttryck” men vid närmare eftertanke ändrar han sig)

– Behandla andra som du själv vill bli behandlad.