Lager i en nygammal roll

Fotboll

David Lager, 22, är en av Vårgårda IK:s viktigaste spelare. I år kommer han, som det ser ut, kliva ner ett hack i planen.

– Jag och Jocke Berg har bildat mittbackspar under försäsongen, och det ser ut att fortsätta så, säger han.

I fjol styrde Lager VIK:s spel från en mittfältsposition. Men under debutsäsongen i division II talar allt för att han kommer användas som mittback.

– Det var väl inte tänkt som en permanent lösning, men nu har det blivit så. För mig är det faktiskt inga konstigheter eftersom jag spelade mittback under min tid i Skövde AIK. Mina egenskaper passar nog bra där med, säger Lager dagarna före premiären mot Lidköpings FK.

Med firma Lager och lagkapten Berg centralt, nye Dardan Ibishi till vänster och Karl-Anton Pettersson till höger, är det en minst sagt spelskicklig backlinje VIK ställer upp med.

– Vi är inga jättar, men jag är ändå säker på att vi ska klara av det bra. Nu har vi spelat mycket på konstgräs under försäsongen, men när det blir riktigt gräs så blir det ett litet annat spel. Det gäller för oss att stå emot i såväl spelet efter marken men kanske främst när motståndarna skickar långt, säger Lager.

Hur ser du på ert lagbygge i stort?

– För att prestera en hel säsong i division II krävs en bred trupp, och där måste jag säga att sportgruppen med Gabor Hacker i spetsen gjort ett jättejobb. I fjol hade vi inte alls den bredden, och rullade på cirka 15 spelare. I år har vi över 20 spelare som alla mer eller mindre kan kliva in och bidra. Kolla bara på forwardssidan som ser riktigt stark ut.

David säger att han inte har någon vidare koll på motståndarlagen i serien.

– Ska jag vara ärlig är jag inte sådär jätteintresserad av hur övriga lag ser ut. Jag fokuserar på det jag ska göra i VIK. Jag vet att vi möter LFK i premiären på lördag och har Trollhättan på Tånga i den andra omgången. Men att det är en tuff serie med många bra lag och skickliga spelare råder det inga tvivel om.

Hur ser er målsättning ut?

– Klubbens vision är att vi ska bli ett stabilt division II-lag, och i och med att vi är nykomlingar gäller det att ta de poäng som krävs. Jag gissar att en poäng i snitt, plus några till, ska räcka till nytt kontrakt. Tar vi 30 poäng löser vi det. Om vi pratar framtid tror jag absolut inte det är omöjligt att vi spelar i ettan inom ett par år. Ett lokalt lag behövs i landets tredje högsta serie, och jag hoppas att vi kan bli lite av en språngbräda för övriga lag i trakten.

David Lager är också fullt medveten om att starten på serien blir viktig:

– Vi behöver nog vinna en av de två första matcherna. Inte bara för själva poäng i sig, utan också för att ska vi känna att vi verkligen kan matcha de andra lagen.

I de två första fajterna väntar som sagt Lidköpings FK och sedan FC Trollhättan.

– Det ska bli väldigt skönt att få börja spela om poäng efter en lång försäsong. Visserligen har vi gått bra på försäsongen, men man ska kanske inte dra alltför stora växlar av insatserna där, säger en sedvanligt ödmjuk Lager, som faktiskt stött på Lidköpings hetaste nyförvärv Daniel Nordmark.

– När jag spelade med Häckens U21-lag mötte vi Helsingborg där Daniel Nordmark var med. Det är en skicklig spelare, absolut. Samtidigt vet vi vad vi kan – och ska fokusera på våra styrkor. Gör vi det på rätt sätt kommer det bli en trevlig premiärmatch, hälsar Lager.