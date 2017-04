Misshandlade kvinna – döms till fängelse

Alingsås

Efter att ha återfallit i våldsbrott efter ett avtjänat fängelsestraff döms nu en 51-årig man till fängelse i tre månader.

Under början av mars häktades en 51-årig man efter misstankar om att han misshandlat en kvinna i en bostad på Östlyckan. När mannen nyligen ställdes inför rätta nekade han till brott.

Enligt rätten är det dock styrkt att 51-åringen har knuffat in kvinnan i en diskbänk, och att hon därefter låste in sig i ett badrum. Mannen lyckades ta sig in i badrummet och drog där ner henne på golvet. I det skedet hade han beväpnat sig med en kniv som han viftade med och varnade kvinnan för att polisanmäla honom.

Tingsrätten fäller 51-åringen för misshandel och övergrepp i rättssak. Samtidigt frias han från att ha misshandlat en man i Alingsås i februari. I den delen anser tingsrätten att det är oklart om målsägaren har skadats i ett fall nerför en trappa, eller om han har blivit misshandlad. Därmed ogillas det åtalet.

Det här är en förkortad version av en artikel som tidigare har publicerats i papperstidningen och e-tidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »