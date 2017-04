Möt en gängledare?

Alingsås

Häftigt att kunna boka personer! Meet the Locals är en spännande tjänst där man mot betalning kan möta alingsåsare och andra. Klickar mig förväntansfullt fram till en kvinna som man kan boka för 100 kr via Alingsås turistbyrå. Man kan prata fika och bakning. En annan person erbjuder bakning av hallongrottor i ett litet kök för 150 kr.

Läser sen det finstilta längst ner med stegrande oro: ””Ni som använder tjänsten ‘Meet the Locals’ träffas på eget ansvar och egen risk, och Turistrådet friskriver sig från allt ansvar för eventuella skador som kan drabba personer som träffas via ‘Meet The Locals’. Du som turist eller du som boende i Göteborg har således inte rätt till någon form av ersättning från Turistrådet för skada som du drabbas av vid möte via ‘Meet the Locals’.

Låter närmast som man riskerar att betala för att få möta en gängledare som bakom en skinande fasad av hallongrottor och surdegsbröd avslutar ditt liv i en mörk gränd i Sävelunds industriområde.