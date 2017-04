Qarlsson (C) om Stockholmsdåd: ”Vill rubba tilltron mellan människor”

Alingsås

– Det är fruktansvärt för de människor som fått sätta livet till och för dem som sprungit för sina liv. Det här är ett agerande som handlar om att rubba tilltron mellan människor.

Så kommenterar riksdagsledamoten Annika Qarlsson (C) fredagens misstänkta terrordåd i Stockholm.

Riksdagshuset i Stockholm ligger i Drottninggatans södra ände cirka 400 meter från platsen där fredagens misstänkta terrordåd inträffade. I riksdagen arbetar till vardags ledamoten Annika Qarlsson (C), men inte den här fredagen.

– Har inget extraordinärt hänt så har man vanligtvis lämnat Stockholm på torsdagskvällen. Just nu är jag väldigt tacksam att jag inte är där och att min systerdotter, som skulle åkt upp, stannar hemma, berättar hon för AT under fredagseftermiddagen.

När artikeln skrivs har just statsminister Stefan Löfven sagt att allt talar för att det var ett terrorattentat som inträffade vid 15-tiden i centrala Stockholm.

– Man vet inte vad det skulle kunna vara annars. Man har fått tag på en lastbil och avslutat färden på en plats där det är så mycket folk. Det är ett myller av folk här med tunnelbanan och Sergels torg. Det här är ett agerande som handlar om att rubba tilltron mellan människor, anser Annika Qarlsson.

Hon berättar att hon har kollegor på riksdagskansliet som inte får lämna lokalen. Även i Centerns partilokal i Gamla stan håller man sig inne.

Hur är säkerheten på riksdagshuset?

– Den är mycket god. Den skärptes för ett och ett halvt år sedan. Nu finns det vakter utanför riksdagshuset och man måste identifiera sig där, annars kommer man inte in. Det finns också säkerhetsbågar vid varje entré och ingen, förutom ledamöter och personal, kan röra sig fritt inne i huset.

Är vakterna beväpnade?

– Ingen aning. Men jag upplever att det är en hög säkerhet i det yttre skalet.

Hur tänker du om det här dådet?

– Det är fruktansvärt för de människor som fått sätta livet till och för dem som sprungit för sina liv. Det här är ett agerande som handlar om att rubba tilltron mellan människor.