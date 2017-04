Tio lyckliga vinnare utsedda

Fotboll

I kväll möter Örgryte Varberg hemma i premiären av Superettan. En match där en viss Johan Elmander finns med. AT har i samarbete med ÖIS haft en tävling under helgen, där man fick skicka in svar på nedanstående fråga.

Hur många landskamper gjorde Johan Elmander?

55 85 115

Följande personer kan hämta två biljetter vardera i Alingsås Tidnings reception:

Jesper Linlycke, Nicolai Fredriksson, Gunilla Flogberg, Stig Andersson, Teo Erlandsson, Jeanette Karlsson, David Hovisalo, Laila Johansson, Fredrik Lindström, Emil Johansson.