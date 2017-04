Trendspanar på vårshopping

Alingsås

I morgon, torsdag, arrangerar Gallerian Storken Spring night shopping, ett nytt evenemang i Alingsås.

– Det är på Storkens initiativ, men vi vill gärna att resten av stan hänger på, säger Sofia Mari, marknadsansvarig för Gallerian Storken.

Evenemanget Light night shopping, som äger rum under Lights in Alingsås, är numera ett väl inarbetat arrangemang. Nu satsar alltså Storken på ett liknande koncept, fast under en ljus vårkväll.

– Light night shopping är populärt både bland kunder och handlare, så i har haft efterfrågan ett tag på att vi ska skapa något liknande på vårkanten, säger Sofia Mari, och fortsätter:

– Vi har tidigare både haft tjejkvällar och VIP-kvällar, men nu vill vi göra någonting för alla. Precis som under Light night shopping kommer butikerna i gallerian ha bra shoppingerbjudanden under vällen.

Det blir också underhållning och olika typer av happenings under kvällen. På plats för att trendspana under Spring night shopping finns Frida Zetterström, modejournalist och stylist.

– Vi har tre teman, inredning och hemmaliv, mode och makeup och träning och hälsa. Frida kommer köra trendspaningar på de temana vid tre tillfällen under kvällen. Hon vet vad hon pratar om när det gälle mode och livsstil, säger Sofia Mari.

Vinn shoppingrunda

Storken har redan nu kört igång en tävling inför evenemanget, där det ligger ett riktigt saftigt pris i vinstpotten. Redan nu är en tävling med ett riktigt saftigt pris igång. På gallerians hemsida kan man, genom att svara på ett antal frågor, vara med och tävla om en shoppingrunda i med Frida Zetterström värd 10 000 kronor.

– Frida jobbar även som personlig shoppingrådgivare, så hon kommer med råd och stylingtips till vinnaren som får shoppingrundan i Storken, berättar Sofia.

Den som vill delta i tävlingen har även chans att göra det under själva evenemanget den 27 april, då man kan lämna in sina svar på en lapp.

– Vinnaren kommer presenteras i sociala medier den 2 maj, säger Sofia Mari.