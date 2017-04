Trotjänaren vill testa nytt

Ishockey

En riktig trotjänare lämnar Alingsås Hockey. Anton Aversund spelar kommande säsong i Lerums BK.

– Jag kände att det var dags, säger Aversund.

Att säga att Anton Aversund har varit Alingsås Hockey trogen är inte en överdrift.

25-åringen har varit med i verksamheten sedan hockeyskolan och har gjort sex-sju säsonger i a-laget de senaste åren.

Men nu väntar ett nytt äventyr i form av Lerums BK.

– Någonstans kände jag väl att det var dags. Jag var inte helt nöjd med hur allting sköttes förra säsongen, men det är något vi har pratat om och rett ut nu. Kände ändå tidigt att det var dags för något nytt, säger Aversund som inte vill gå in på närmare detaljer:

– Nej, det är som sagt utrett nu. Och beslutet att lämna tog jag egentligen ett bra tag innan säsongen var slut. Sedan var det såklart inte spikat var jag skulle spela och nu är jag faktiskt taggad på något nytt!

Hur känns det att lämna din moderförening?

– Det är klart det är lite tråkigt också. Man har lagt och gett klubben mycket av sin tid genom åren men kanske var det också dags att testa på något annat.

Hur kommer det sig att det blev Lerum?

– Dom var en av ett par föreningar som hörde av sig och jag gillade deras mål och hur dom tänker kring framtiden. Det ska faktiskt bli kul att vara med på den resan och förhoppningsvis bidra med lite stabilitet.

Trist att lämna laget såklart?

– Absolut, det var ett härligt gäng vi hade förra säsongen och det var mycket tack vare grabbarna i laget som man kämpade på även när det var motigt.

Ola Rosén från sportgruppen beklagar att Alingsås tappar Aversund.

– Jättesynd att han lämnar oss, men jag kan bara önska honom all lycka framöver även om vi gärna hade sett Anton i vårt lag nästa säsong.

Varför tror du han lämnar?

– Tror kanske Anton behöver en nytändning och känna förtroende som etta, vilket som målvakt inte är ett dugg konstigt. Vi hoppas att han kommer tillbaka till oss någon gång i framtiden.

Hur ser ni på ersättare till Anton? Tar ni in någon eller flyttar upp någon yngre?

– Vi kommer plocka in en målvakt, en ung kille som vill utvecklas. Men vi har ingen brådska. Vi har även Viktor Karlsson och Alfred Hallin bakom som båda är enormt duktiga och träningsvilliga. Så vi känner oss helt trygga på målvaktsfronten, hälsar Ola Rosén.