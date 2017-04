Washington, D.C. – inte bara politik

AT i Washington

Det är lätt att få uppfattningen att politik med det ständiga nyhetsflödet från Washington – inte minst sedan Donald Trump valdes till president – genomsyrar den amerikanska huvudstaden. Men här finns så mycket mer.

Efter en presidentvalskampanj som kanske var den mest brutala som någonsin skådats, och som fått en och en annan TV-serie om maktens boning i Washington att blekna i jämförelse. Många är tankesmedjorna, vars experter och medarbetare producerar politiska rapporter och litteratur, och håller föreläsningar och deltar i seminarier. Men bilden som enbart ett politiskt centrum stämmer inte helt, utan här finns så mycket mer. It-industri, affärsverksamheter och annan företagsamhet.

En museeinstitution, The Smithsonian, med ett flertal fantastiska museer, som är svåröverträffbar. Och en livfull kultur- och konstscen, med många gallerier, som under senare år utvecklats mer och mer. Även om man aldrig kan tävla med eller kommer i närheten av New York. Eller Los Angeles och Hollywood med sin TV- och filmindustri, även om Washington-Baltimore-området sägs vara den tredje största marknaden i USA inom TV, film och teater.

Världsbanken och Internationella Valutafonden (IMF) har hållit sina vårmöten den gångna veckan, vilka samlar tusentals delegater från hela världen. Vanligtvis leds den svenska delegationen av finansministern. En del anställda går också från jobb på Världsbanken och Internationella Valutafonden till arbeten inom andra internationella organisationer eller EU. Ytterligare internationella institutioner i Washington är exempelvis Inter-American Development Bank (IADB) och Organization of American States (OAS). Det lär finnas 177 utländska beskickningar eller ambassader här.

Washington har förändrats mycket under senare decennier, från en byråkratisk ”sömnig” stad i gränstrakterna av den amerikanska södern, till en kosmopolitisk världsmetropol, som attraherar en välutbildad elit. Staden är lättillgänglig för nykomlingar, med många intressanta människor från världens alla hörn och med en uppsjö av aktiviteter, evenemang och festligheter.

Washington har en mer ”europeisk” känsla, med sin låga bebyggelse och prunkande grönska, än traditionellt amerikanska storstäder med skyskrapor i betong och glas och folktomma centrum. Storstadsområdet räknar drygt 6 miljoner människor och med närliggande Baltimore uppgår befolkningen till omkring 9-10 miljoner invånare, vilket är den fjärde största storstadsregionen i USA, efter New York, Los Angeles och Chicago.

Många är människor från andra delar av landet eller utlandet. 1 av 7 Washingtonbor beräknas vara utlandsfödda. Många flyttar in eller ut – man säger att staden är ”transient”, vilket innebär ”övergående” eller ”förgängligt”. Inte bara politiker, i samband med president- och kongressval, och när en ny administration tillträder, utan också diplomater, statsvetare, ekonomer, jurister och affärsmän, vilket medverkar till en alldeles speciell dynamik. Till skillnad från många andra huvudstäder finns här olika maktcentra och inte enbart samma maktelit år efter år.