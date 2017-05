Alingsås tillväxt smärtar

Alingsås

Länge har Alingsås kunnat presenteras som den natursköna stad den är. Vår stad erbjuder makalösa naturtillgångar, aldrig långt från vare sig stadskärna eller gemene mans dörr. Denna idyll särskiljer vår stad från mängden av städer där expansion och girighet tillåtits dominera, med följden att gröna skogar och ängar växlats mot lägenhetskomplex i masstal.

Alingsås är på nu god väg att följa samma bana. De senaste tio åren har intresset för att bosätta sig i Alingsås stigit skyhögt, likaså har exploateringen gjort det. Alingsås byggs ut för fullt och bara tanken på att en helt ny stadsdel, Stadsskogen, på mindre en ett decennium kunnat uppstå, ger ett rättfärdigt perspektiv på den omfattning som exploateringen skett med.

Tillväxten kommer till ett högt pris. Kommunen förblindas av de ökande skatteintäkterna skapade av tillväxten och ser inte att all den närhet till naturen som vår stad för jämnan symboliserat och berömts för, sakta förtvinar. Stadsskogen växer med en oroväckande fart och det område som en gång hade potential att smälta in i Alingsås bombarderas nu med flervåningshus i takt senast iakttaget under miljonprogrammet.

Stadens infrastruktur viker sig under trycket av den ökade trafiken och köer runtomkring stadskärnan är en vardaglig realitet. Statskärnans infrastruktur kan inte utvidgas utan rivning av befintliga fastigheter och ökande trafik kommer förr eller senare att leda till hälsovådliga föroreningar kring centrum. Det här är fakta kommunen valt att blunda för.

En utvidgning av staden innebär även påfrestning på omsorgen. Allt eftersom fler och fler väljer att rota sina liv i Alingsås, så krävs en mer kapabel omsorg. Alingsås kommun bemötte problemet med att tilldela vårt lokala miljonprogram, Stadsskogen, en egna grundskola. Denna kommer, men nuvarande utväxt, snart visa sig otillräcklig för ändamålet.

Mindre än ett år efter öppnandet övergår skolan redan till att representera en tillfällig lösning. Befintliga skolor har hittills kunnat fylla gapet, men inte smärtfritt. Ansträngningarna har krävt att större klasser tilldelas samma lärare och det står uppenbart att någonting måste göras. Vår natursköna stad står under utvecklingen att förvandlas till en storstad, utan vare sig infrastruktur eller omsorg för att stödja detta.

Alingsås rekreationsområden blir allt färre och det är dags för ett uppvaknande. Det natursköna Alingsås vi alla älskar faller i bitar och förändring måste ske. Med förändring, så manas inte till en fullständig avveckling av Alingsås expansion. Att städer växer är en viktig gren i framtidens högväxta träd, men allting måste göras i rätt tempo.

Alingsås har inte kapaciteten att bli en storstad över en natt och även om hög skatteavkastning kan verka lovande, så kommer allt med ett pris. Hållbarhet i längden är och förblir det viktigaste, stadens politiker måste tänka om. Hoppas att läsningen har öppnat era ögon; en ensam röst må stå svag, men många röster gör verkan!