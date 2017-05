Bar omkring på sprängmedel

Alingsås/herrljunga

När polis kontrollerade en 31-årig man vid stationen under hösten gjorde de ett överraskande fynd – i en väska hade mannen ett drygt halvkilo sprängmedel.



Personal från polisens bomb­grupp kallades till Alingsås för att hantera ämnet, vilket beskrivs som ”ett mycket potent industriellt sprängämne”, i den förundersökning som nu är offentlig.

Den 31-årige mannen åtalas för brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Åklagaren menar att det rör sig om ett grovt brott i och med att det fanns risk att ämnet skulle komma till brottslig användning. Den tilltalade mannen har nekat till brott och menar att han införskaffat sprängmedlet för att tillverka egna smällare av.

Erkännerbrott

Vid det aktuella tillfället i höstas hade den 31-årige mannen även med sig närmare 500 narkotikaklassade tabletter, samt mindre mängder cannabis och amfetamin. I den delen erkänner han sig skyldig till narkotikabrott. Mannen åtalas även för skadegörelse på en bil i Herrljunga under fjolåret, samt häleri av en kockkniv som polis hittat hos honom. I de delarna nekar han till brott.

Misstänkta för inbrott

Tillsammans med en 32-årig man är 31-åringen misstänkt för att ha brutit sig in i ett hus i Herrljunga under fjolåret. Från bostaden försvann det bland annat smycken, bestick och annat gods till ett värde av cirka 60 000 kronor. De båda männen är även misstänkta för att ha tagit sig in i ett hus, tillhörande ett dödsbo, i Herrljunga. Där ska de ha stulit gods till ett värde av 100 000 kronor. De båda männen åtalas för grov stöld och stöld, vilket de nekar till.

Stölder från föreningar

Den 32-årige mannen åtalas ensam för stöld, alternativt häleri, efter att han hanterat stöldgods som kommer från inbrott hos Herrljunga naturskyddsförening och från Herrljunga hembygdsförening. I de delarna nekar han till brott.

I övrigt åtalas han även för stöld ur en bil tillhörande Herrljunga kommun, samt häleri av en stulen hjärtstartare som polis har hittat i hans ägo. Åtalet mot 32-åringen omfattar även stöld av bland annat golfklubbor, smycken och verktyg i en bostad i Herrljunga. Åtalet mot honom omfattar även ringa narkotikabrott, olovlig körning och rattfylleri.