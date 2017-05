Bästa aprilbilden i trollskogen

Vårgårda

Det är nära till trollskogen, i alla fall i Vårgårda.

Ulla Hjelmér hittade en bit trollskog när hon var ute med hunden – och tog bilden som AT har utsett till månadens läsarbild för april.

Det var en riktigt kylig morgon i början av april som Ulla Hjelmér gick en promenad med sin hund och sin kamera. Vädret var klart och solen steg sakta upp på himlen.

– Vi gick in på en grusväg nära elljusspåret vid Kesberget. Det var jättemysigt just där, just då, berättar Ulla.

Det goa motljuset

Hon såg en fin glänta en liten bit vid sidan om vägen och när solstrålarna bröt fram mellan trädkronorna infann sig en trolsk stämning. Ulla var tvungen att ta fram kameran.

– Det var som en isolerad plats med lite vatten framför. Och så kom solen och man fick det där goa motljuset, säger hon, som skrev bildtexten ”I trollskogen” när hon sedan skickade in fotot till AT-läsarnas bildgalleri Läsarbilder.

Ulla Hjelmér jobbar som demenssjuksköterska inom hemsjukvården i Vårgårda. Fotografering är ett av hennes stora fritidsintressen. Hon har nästan alltid med sig kameran, lägger upp en hel del bilder på Facebook och vann omröstningen bland AT-läsarna om Årets läsarbild 2016.

Roligt greja lite

Motiven varierar. Ofta har hon med djur eller barn på sina bilder. Ibland experimenterar hon med olika saker för att skapa intressanta bilder. Men den här gången blev det en ren naturbild som också AT:s jury föll för.

Den uppmärksamme kan se att bilden är mörk i hörnen. Det är en effekt som Ulla har lagt på i fotoprogrammet Lightroom.

– Det är för att få ännu mer stämning. Jag tycker det är roligt att greja lite med bilderna. Det blir som ett steg till efter att man har tagit dem, säger hon.

Tre bilder får hedersomnämnanden – se lördagstidningen

Läs mer i pappers-AT och eAT »