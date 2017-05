”Något nytt är på väg”

Gästbloggen

JOSEFIN ROOS



Ålder: 31 år



Bor: I Vårgårda



Familj: Gift med Kristian och mamma till Mille, 7, Hillevi, 6 och Elliot (som dog i samband med förlossningen)



Gör: Jobbar som kyrkokamrer/kanslichef i Herrljunga pastorat. Sjunger, spelar, skriver och skapar på fritiden och umgås med familj och vänner. Delaktig i Equmeniakyrkans kyrkokonferens, som i år äger rum i Vårgårda



Blogg: hosroos.blogspot.com men är just nu mer aktiv på instagram där jag heter @hosroos

Under Kristi himmelsfärdshelgen har Equmeniakyrkan, en av Sveriges största frikyrkor, kyrkokonferens i Vårgårda. Flera hundra personer kommer från hela landet till Tånga hed. Josefin Roos bloggar både inför och under konferensen.

Måndag 22 maj

Att känna förväntan

Vad längtar du efter? Vad bär du en förväntan inför? Jag tror att de flesta kan relatera till ordet förväntan. Vi har alla någon gång väntat och längtat efter något. Kanske längtar du i detta nu efter sommaren eller något annat som ligger i framtiden. Ta en stund och fundera på om du känner förväntan inför något just nu.

Jag heter Josefin Roos och jag är veckans gästbloggare. Just nu bär jag en förväntan inför den här veckan och Equmeniakyrkans kyrkokonferens som i äger rum i Vårgårda under Kristi himmelfärdshelgen. Under kyrkokonferensen kommer ombud, deltagare och övriga besökare från hela Sverige till Vårgårda för att delta i förhandlingar, möten, seminarier och aktiviteter för alla åldrar. Därifrån kommer jag att blogga.

Temat för årets konferens är ”Gud gör något nytt”. De som kommer bär på en förväntan att få vara med om en god gemenskap, meningsfulla möten och sammanhang som kan skapa något nytt. Det känns stort.

Mina barn är bra på att lära ut vad förväntan innebär. Hela tiden går de och bär på förväntan. Det kan vara inför vardagliga saker som skolan eller förskolan. Men inte minst när nya saker ska ske, som när vi över påsk åkte över Atlanten till New York och de fick upplevda en ny stad. En förväntan, som sedan fick dem att växa, som de små människor de är.

En annan sak som de tydligt bär en förväntan inför är att fylla år. Det har nog de flesta upplevt. Det kittlande i att bli ett år äldre och ta ytterligare ett steg i livet. Barnen lär oss hur vi ska se på denna förväntan. I månader kan de gå och längta och vänta på denna dag som betyder något alldeles särskilt. Den betyder att något nytt är på väg.

Så tror jag att det kommer vara med den här konferensen. Det kommer bli något nytt, som vi alla kan bära en gemensam förväntan inför. Precis som när vi som barn väntar på nya födelsedagar eller upplever nya platser. Något nytt att uppleva och att det får ta plats inom oss både innan, under och efter. Något att växa i, men också att ta ansvar för. Tillsammans.

Har du kommit på något du bär en förväntan inför? Kanske är det att komma till Tånga Hed i Vårgårda i veckan och uppleva de möten, seminarier och festligheter som kommer äga rum där. Det är min förväntan. Dela den gärna med mig. Är du nyfiken vill jag hälsa dig att du är bjuden. Välkommen med när Gud gör något nytt!

