Därför bör väg 181 byggas om

Herrljunga

Det finns tre huvudskäl till att väg 181 Bergagärde-Bråttensby blir föremål för en ÅVS (åtgärdsvalsstudie) och sannolikt byggs.

1.Näringslivet efterfrågar vägen

2. Tung trafik genom Herrljunga blandas med lokaltrafik och oskyddade trafikanter i Herrljunga och Remmenedal.

3. Herrljunga saknar en ändamålsenlig och trafiksäker förbindelse med E20 västerut till stort förfång för kommunens näringsliv och för människors möjlighet till arbets- pendling.

Väg 181 på denna sträcka är alltså en väg som inte motsvarar de krav man kan ställa på en modern och för kommunen mycket viktig vägförbindelse.

Det är min uppfattning att en ÅVS av väg 181 här tydligt skulle utpeka bristerna att vara underlag för en högre regional beslutsprioritering och att väg 181 äntligen skulle bli bygd. Redan gjorda vägutredningar pekar åt detta håll.

Avvaktar vår kommun med en ÅVS finns uppenbar risk att andra kommuner en efter en gör studier för sina viktiga projekt och den angelägna tillfarten blir omsprungen i varje kommande prioriteringsomgång i den samlade regionala processen.

För närvarande pågår inom regionen beredning av denna plan för infrastrukturåtgärder som skall gälla under tiden 2018-2029. Ett förslag ska tas fram under våren och beslut fattas under 2017.

Väg 181 är inte med i det förberedande arbetet som nu finns och av någon anledning bortvald vilket gör att vi måste från Herrljunga kommun jobba ändå hårdare för att få väg 181 med i den regionala planen för att få vägen utbyggd.

EN VIKTIG VÄG FÖR HERRLJUNGAS FRAMTID.