Derbykompisarna frågas ut

Handboll

Dom växte upp tillsammans i Kungsbacka, började i Aranäs handbollsskola som knattar och följdes åt ända till a-laget. På tisdag kväll ställs Oscar Bergendahl och Niclas Fingren mot varandra i den första duellen om vem som får spela SM-final 2017.

AT passade därför på att ställa de båda kombatanterna mot väggen med några tuffa frågor.

FRÅGORNA

1. Vem är sämst förlorare?

2. Vem hanterar en vinst över den andre bäst?

3. Vem är bäst på fotboll?

4. Vem är mest vidskeplig?

5. Vem var bäst i ungdomsåren?

6. Om ni går ut och käkar, vem bestämmer vart ni går?

7. Vem är mest hypokondrisk?

8. Vem vinner i en schackmatch?

9. Vem har bäst förutsättningar att lyckas i en annan sport, och vilken sport i så fall?

10. Hur bra var egentligen Oscar mellan stolparna?

11. Vem har spelat på flest positioner?

12. Vem skulle vinna i ett traktorrace?

13. Vem tränade mest som ung?

14. Vad har Björn Jilsén betytt för er

utveckling?

15. Vem går SM-final och varför?

Oscar Bergendahls svar:

1. – Sjukt svårt! Båda hatar att förlora och jag kan bli ganska retsam när jag inte får som jag vill. Men det är nog Niclas ändå.

2. – Haha, inte jag, det är han.

3. – Solklart jag. Jag är helt överlägsen på allt i fotbollen. Där har han inget att hämta. Han kommer att säga mig med, det är jag säker på.

4. – Tror inte vi började med så mycket sånt under vår tid tillsammans, vi gjorde bara två seniorsäsonger ihop. Men det är nog jag, jag har lite konstiga saker för mig som att gå in en stund innan och dra handduken över huvudet. Sedan även lite fotarbete på rätt ställen under uppvärmningen som jag hoppas ingen lägger märke till (skratt).

5. – Vi spelade ju på olika positioner men han var helt överlägsen. Redan när vi gick i nian eller första året på gymnasiet var Niclas tongivande i Aranäs.

6. – Det är nog lika, beroende på vart vi är. Han kan Göteborg bättre så det är nog han.

7. – Han! Inget snack.

8. – Jag. Niclas kommer säga sig själv men jag! Vi har mötts någon gång då vi hade en gemensam kompis vars pappa var duktig. Men jag minns inte vem som vann.

9. – Jag, i fotboll.

10. – Jag är var i alla fall bra som liten. Hade nog kunnat gå in i en Handbollsligamatch idag och prestera på 30-40 procent med bra försvar framför mig.

11. – Om man får räkna alla niometerspositioner är det Niclas. Jag har bara varit mittsexa och målvakt och bytte faktiskt ganska sent till linjen, i åttan eller nian. Vi fick Björn Jilsén som tränare och i samma veva tröttnade jag lite på handbollen och att stå i mål. Så jag sprang med upp i några anfall på träning för skojs skull, då stannade han upp allt och frågade vad jag sysslade med. Han såg väl någon rörelse jag gjorde där och sedan dess har jag varit mittsexa. Det var en ren slump, jag hade nog inte fortsatt annars.

12. – Jag kommer från landet, så han kommer säga mig. Och jag säger mig själv. Jag har faktiskt kört en traktor.

13. – Båda två, vi var flitiga i tidig ålder och tränade mycket tillsammans utöver handbollsträningen på gymmet.

14. – Det är mycket hans förtjänst att jag är här idag. Det var han som fick mig att ta steget till mittsex och han la mycket tid på att hjälpa mig att utvecklas. Det var ju kul där men jag var inte så bra i början. Jag kunde fånga bollen men mina skott var usla, jag kunde bara lobba. Annars var det bara puffskott, lite som när Marcus Enström skjuter.

15. – Alingsås HK och Kristianstad. Vi gör det för att vi är ett väldigt starkt lag med mycket slutspelsrutin och jag tror vi kommer ha stor nytta av hemmaplan. Men det kommer bli oerhört jämnt hela vägen.

Niclas Fingrens svar:

1. – Oj… Det är nog jag själv, jag är en jävligt dålig förlorare.

2. – Det är nog Oscar, han är faktiskt snällast på den biten.

3. – Det är Oscar, han var rätt bra i fotboll på riktigt. Jag har inte sett honom spela på länge men när vi var små var han grym. Han var anfallare i Lerkils IF, Glenn Strömbergs gamla klubb.

4. – Det vet jag inte. Jag har inga såna där specifika grejer så det är nog Oscar.

5. – Det var jag, skulle jag säga. Tror jag var lite större talang, han var ju målvakt från början. Väldigt duktig målvakt faktiskt. Men jag var större talang än honom.

6. – Det hade nog han gjort. Vet inte varför, det bara känns så.

7. – Sa han mig? Nu blir jag fan arg! Tycker han att jag är lipig? Får ju självklart svara Oscar då (skratt).

8. – Det är jag utan någon som helst tvekan, utan att ens blinka. Han är korkad, Oscar, så jag vinner lätt.

9. – Han är ju så jävla stark alltså, han skulle vara bra i brottning eller något sådant. Jag får nog säga Oscar på grund av hans fysiska förutsättningar.

10. – Han var jävligt bra faktiskt men i slutet blev han lite bollrädd. Det var nog därför han slutade, framförallt efter skotten från killarna som inte hade koll på var dom skulle skjuta. Han blev kallad den svenska Spiderman i Norden Cup vill jag minnas.

11. – Han har inte fler än två, jag har varit på alla tre på nio meter.

12. – Han är ju från landet så det är inget snack om saken, han är en bonne på riktigt. Jag är lite mer stadspojk. Potatis, Alingsås, hela den biten. Han passar där.

13. – Jag tror att vi tränade lika mycket båda två, vi var dom som tränade hela tiden vare sig det var fotboll, handboll eller gym.

14. – Oerhört mycket, som för Oscar. Det var Björn som lärde honom allt han kan idag och mig med. Jag har allt från Björn, framförallt min egen skotteknik som jag tyvärr tappat lite de senaste åren. Björn är en stor del i det. Han tog över oss som b-pojk/a-pojk och var ofta inne på små detaljer och tjatade på varje träning.

15. – Det gör Niclas Fingren och Sävehof. Det är svårt nu såhär innan men det känns som efter vändningen mot Redbergslid att vi har ett gott “flow” och vi har spelat bra mot Alingsås i serien. Dom har lite mer slutspelsrutin men magkänslan redan från starten på säsongen sa att vi skulle kunna nå final och slåss om guldet. Den går jag inte ifrån.