En flygande start på fotbollssäsongen

Sportbloggen

Snacka om pangstart!

Den lokala fotbollen andas onekligen optimism. Visst, vi är bara några omgångar in på seriespelet, men det ser väldigt lovande ut på flera håll.

I division II har Vårgårda IK efter premiärförlusten mot Lidköpings FK tagit sju av nio poäng, och framför allt har man övertygat i defensiven. När utdelningen kommer framåt kan den där tippade topplaceringen bli verklighet. Peo Häggström och Stefan Strinds lagbygge är oerhört gediget, där ingen spelare faller ur ramen. Jobbet görs varje dag i veckan, såväl på träning som på match. Med tanke på den tuffa inledningen (har mött bland andra tippade topplagen FC Trollhättan och IFK Uddevalla) talar allt för att marschen uppåt i tabellen kommer att fortsätta.

På tal om uppåt. I division III mellersta toppar Gerdsken serien efter tre raka fullpoängare. Bakom skuggas man av Holmalunds IF och Alingsås IF som också imponerat så smått under inledningen av serien. I nästa match möter gulsvart Råslätt borta, samtidigt som Holmalund möter Habo borta och AIF tar sig an IFK Skövde hemma.

Den 12 maj möts för övrigt GBK och HIF i årets första division III-derby. En match som har alla förutsättningar bli något alldeles extra.

Lika övertygande som ovan nämnda lag har Holmalunds damer varit. Sju poäng av nio möjliga har gett laget en flygande start – och det ska bli kul att se vad laget kan åstadkomma framöver. Likt Vårgårda har Christer Stolts tjejer imponerat stort i defensiven. Närmast väntar pigga nykomlingen Assi på hemmaplan.

På tal om Holmalund så har klubbens Akademilag krossat allt motstånd i division II så här långt. 9–1 nu i helgen mot Sil är starka papper alla dagar i veckan, och frågan är vad som ska kunna stoppa laget från att vinna serien? På torsdag får man åtminstone bekänna lite färg när det vankas derby mot Frisco på Katebovallen. Något säger mig att hemmalaget kommer sälja sig väldigt dyrt i den matchen.

Annat att notera: I division V mellersta har Vårgårda IK FK vunnit två av två matcher, och detsamma gäller favorittippade Säven/Hol. I division VI Trollhättan toppar Stora Mellby före tvåan Långared. 13 maj möts lagen på Ollevi, och det blir onekligen en match att hålla lite extra koll på. Toppar tabellen gör även Östadkulle SK (Varasexan), som i en haltande tabell tagit full pott så här långt.

Även om säsongen fortfarande är i sin berömda linda känns det som att den lokala fotbollen mår bättre än på väldigt länge.

Frågan är hur många lag som får fira serieseger framåt höstkanten?