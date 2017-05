Folkrock och jubileum på hörnan

Herrljunga

I kväll, fredag, blir det folkrock på Stinsens hörna i Herrljunga då 20-årsjubilerande West of Eden gästar.

Tio album och många mil tillsammans i turnébussen har det blivit för West of Eden under de tjugo år som gått sedan starten. Bandet, som kommer från Göteborg, skriver sin egen musik – influerad av den brittiska och irländska folkmusiken.

Just nu är de ute på en jubileumsturné som inleds med ett 30-tal spelningar i Sverige. Ett av stoppen blir alltså på Stinsens hörna i Herrljunga.Turnén kommer sedan att dra vidare till Tyskland och därefter Kina.

På samlingsskivan No Time Like the Past finns bland annat en nyinspelning av bandets allra första låt, Where the Ivy is Growing. Den innehåller också en helt ny låt, Twenty Years of Trevelling, som handlar om glädjen över att spela och turnera tillsammans.