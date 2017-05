Gedda: ”Både stolta och hedrade”

Handboll

Johan Gedda och Mohamed Abdulkadir från Alingsås är ett av 15 domarpar som får döma matcher i Handbollsligan nästa säsong.

– Vi är både stolta och hedrade, säger Johan Gedda till AT.

Under måndagen blev det officiellt vilka domare som tilldelats SM-finalerna som avgörs i Malmö Arena i helgen.

Samtidigt fick även två Alingsåsgrabbar det mycket trevliga beskedet att man får döma Handbollsligan nästa säsong.

– Det är lite av en dröm som går i uppfyllelse. Vi har dömt tillsammans länge nu och detta ger oss såklart en rejäl boost, säger Johan Gedda under måndagskvällen.

– Vi kanske inte kastas in i hetluften direkt och får nog räkna med att döma herrallsvenskan och SHE i början av säsongen. Men jag både tror och hoppas att vi får debutera i högsta ligan någon gång under hösten, utvecklar han vidare.

Hade ni nomineringen på känn?

– Både och kan man väl säga. Vi har haft en bra säsong, och har bland annat provdömt två matcher i Handbollsligan. Dessutom blev det en match i kvartsfinalserien i SHE mellan Sävehof och Heid. Successivt har det känts riktigt bra ju längre säsongen gått, säger Johan Gedda.

Vad är nästa mål?

– Nästa delmål är att döma slutspel i Handbollsligan. Vi är inte nöjda med detta.