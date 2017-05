Högskoleprovet, en sämre genväg till framtida studier

Alingsås

Att låta ett prov som görs under fem timmar en lördag ersätta resultatet av 13 års skolgång är absurt. Är det verkligen de signaler samhället vill ge hårt satsande skolungdomar?

Som det ser ut idag är det hela 33 % som kommer in på högskola/universitet genom högskoleprovet (HP). Vidare styr högskolan/universitetet själv över en tredjedel av platserna och resterande 33 % kommer in på olika sorters betyg såsom betyg direkt från slutfört gymnasieprogram, upplästa betyg, kompletterade betyg, utländska betyg och folkhögskolebetyg. På totala antalet antagna utgör de med betyg direkt från gymnasiet uppseendeväckande endast 20-23 %!

Dagens upplägg premierar alltså HP högre än 13 års hårt slit i skolan, detta är en oacceptabel situation för både lärare och elever. Att samhället årligen satsar stora resurser på den svenska skolan spelar med detta antagningssystem mindre roll då många elever nu helt sonika struntar i skolarbetet för att det finns en övertro på att inträde till högskolan löses via HP. Detta resulterar i både en sämre studieteknik och lägre kunskapsnivå i skolämnena vilket synliggörs i statistik då elever som kommit in på högskola/universitet via HP i lägre grad klarar utbildningen. (SOU 2017:20 ”Tillträde för nybörjare”)

Visst måste huvudmålet i samhället vara att utnyttja resurserna på bästa sätt och därmed premiera hårt skolarbete och att göra rätt från början? Men självklart förstår jag att det även måste finnas en andra chans. Denna andra chans bör dock vara mer nyanserad än ett lördagsprov som det dessutom har visat sig enkelt att fuska på. En andra chans borde istället omfatta exempelvis specifika intagningsprov, arbetslivserfarenhet och övriga meriter.

En utmärkt modell för intagning till höskola/universitet finns i vårt grannland Danmark. Där tas 80 % in på betyg emedan 20 % tas in på till exempel erfarenhet, tester och andra meriter. En bra fördelning som gynnar elever som tar sitt skolarbete på allvar. Vidare erhålls en bonus i det danska skolsystemet på 8 % på gymnasiebetyget om man söker in till högskola/universitet inom två år efter slutförd gymnasieutbildning. Detta är ett förträffligt sätt att få ungdomar att påbörja sina utbildningar tidigare vilket gynnar både samhällsekonomin och individen själv.

En liknande modell här i Sverige skulle råda bot på den nuvarande orättvisa fördelning av platserna till högre akademiska utbildningar. Att högskoleprovet är en sämre och orättvis genväg till framtida studier råder det ingen tvekan om.

Jag går själv andra året på den naturvetenskapliga programmet på gymnasiet och sliter som ett djur då min dröm, likt många andras, är att komma in på en av de mest eftertraktade linjerna. När jag titt som tätt hör hur skolkamrater negligerar skolarbetet då de räknar med att ”lösa” intaget till framtida studier via HP blir jag vansinnig. Denna lättsinnighet och lathet menar jag varken gynnar individen själv eller det Sverige vi tillsammans vill bygga.