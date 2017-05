Kände igen rånarens röst

Alingsås

När rättegången om rånet på Glimmergatan fortsatte under onsdagen framkom nya uppgifter. Ett av rånoffren kände igen en av de tilltalades röst som en av rånarnas röst.

Under onsdagen hölls ett nytt förhör med den man som tillsammans med sin son föll offer för rånarna i slutet av november i fjol. Mannen uppgav då att han efter att ha hört de åtalade männen prata under rättegången kunde identifiera rösten på en av 20-åringarn som en av dem som var med under rånet.

– Det är den bilden som kommer tillbaka när jag hör rösten, sa mannen som med bestämdhet kunde identifiera att rösten tillhörde av rånarna som varit inne i bostaden.

Under rättegångsdagen hördes även personal i två olika guldsmedsbutiker i Göteborg. Det båda vittnade om hur den 19-åriga kvinnan kommit in i butikerna för att göra inköp för stora summor, och hur hon då uppträtt.

– Hon var lite orolig, lite rädd, sa en av dem som också berättade att tre män stått och diskuterat med kvinnan utanför butiken innan hon kom in ensam för att handla i butiken.

I samma butik hade de tre männen kort dessförinnan försökt få affärsinnehavaren att stänga ner övervakningskamerorna när de själva ville köpa Rolexklockor. Det förslaget tackade dock affärsinnehavaren nej till.