Måltjuv som brinner för träning

Fotboll

Lisa Molin är en rutinerad målgörare och glädjespridare av rang. Jag träffar henne en vardagskväll i mitten på april. Vi pratar mycket om AirHop, trampolinparken i Göteborg där Lisa Molin rekommenderar ett besök, men också om träning i allmänhet. Något som är väldigt centralt i 32-åringens liv.

Vad kommer du ha för roll i den lokala fotbollen säsongen 2017?

– Jag kommer vara med och spela med Hemsjö IF så mycket jag kan. Mitt arbete tar mycket tid och jag tränar när jag har möjlighet. Kanske blir att jag tränar fotboll en gång i veckan, minst. Sen är det upp till tränarna att ta ut mig till matcher eller inte. Så var det också förra året.

Vad har du för fotbollsbakgrund?

– Den är lätt att sammanfatta. Jag har spelat i Hemsjö IF sen jag var åtta år. Något år har jag haft uppehåll då jag studerat på annan ort. Varje år sen jag var 25 har jag tänkt att ”det här blir min sista säsong”. Men jag tycker fotbollen är en rolig träningsform och dessutom är vi ett härligt gäng i Hemsjö.

Om vi bortser från fotbollen, hur ser ditt liv ut idag?

– Jag jobbar mycket, och gör det som verksamhetschef på AirHop i Göteborg. Sen är träning en väldigt central del av mitt liv. Jag har hållit på med racketsporter och en hel del dans. Förut dansade jag en gång i veckan, nu blir det någon gång i månaden. Utöver fotbollen är min favoritträningsform backintervaller. Det finns en speciell backe i Nolhagabergen, där gillar jag att ta ut mig. Även om träningen är en stor del av mitt liv så gillar jag att ta det lugnt också, umgås med vänner och gå promenader med min hund. När jag jobbar så mycket som jag gör kan det vara skönt att bara ta en skogspromenad eller äta en picknick vid havet. Sammanfattat är mitt liv just nu träning och arbete, och där mellan försöker jag komma iväg och resa.

Hur ser en matchdag ut för dig? Har du några speciella rutiner?

– Jag försöker äta bra. Fast det kan mycket väl vara så att jag jobbar hela dagen och bara äter en yoghurt. Kan jag påverka det själv så försöker jag vara utvilad och äta bra innan match. Sen har jag en speciell grej. Jag har alltid med saltlakrits till matcherna, eftersom jag alltid har ett stort saltbehov när jag spelar match. Djungelvrål är favoriten. Har jag glömt saltlakrisen inför är det inte bra.

– Sen har jag ofta favoritprylar som jag inte vill byta ut. Om jag hittar ett bra pannband så vill jag alltid ha det. Jag har exempelvis haft samma benskydd i femton år, men nu har jag faktiskt bytt dom. Och då bytte jag för medspelarnas skull, de luktade inte gott (skratt). Musiken är också väldigt viktig för mig. Jag brukar ladda upp med gamla rocklåtar, helst av Elvis, Creedence, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry med mera.

Vilken roll har du i omklädningsrummet?

– Jag är nog tvärt emot hur jag brukar vara utanför fotbollen. Bland vänner och på arbetet är jag väldigt aktiv, men i omklädningsrummet är jag lugn och glad. Hoppas att jag är peppande. Om det inte går bra för mig är jag väldigt arg, fast bara på mig själv. Då blir jag tyst. Jag är nog också känd för att ibland inte ha några matchshorts att ta på mig, eftersom jag brukar få med mig dem hem efter matcherna.

Vad betyder fotbollen för dig?

– Oj, den har betytt jättemycket. När jag var yngre var fotboll och bordtennis det enda jag höll på med. Jag har alltid varit en pojkflicka. När jag var yngre var jag ute och trixade med en fotboll hela tiden. Rekordet är 378, tillslag det satte jag när jag var 12 år. Kanske skulle jag kunna göra fler idag. Fotbollen har för mig varit ett sätt att rensa hjärnan. När jag pluggat har det varit skönt att ha fotbollsintresset vid sidan. Jag tycker verkligen om träningsformen, och gillar faktiskt försäsongen med hårt slit i minusgrader.

Hur kommer det sig att du har gjort 20 år i Hemsjö IF och aldrig tagit klivet till ett lag högre upp i systemet?

– Jag har alltid hållit på med så mycket och tyckt att alla idrotter varit kul. Samtidigt har jag haft annat bredvid, som exempelvis studier och arbete. Då har det varit svårt att satsa på en specifik sport. Jag vill inte lägga all min tid på en sak, utan varierar gärna träningsform och aktiviteter. Jag fick faktiskt frågan från Holmalund för 5-6 år sedan, och tränade någon gång. Mer blev det inte.

Du vann lilla målligan förra året, och det var inte första gången du vann en skytteliga, har du alltid haft näsa för mål?

– Faktum är nog att jag också bränner flest chanser. Jag hade nog mest flyt förra säsongen. Måste hylla lagkompisarna som spelat fram till alla målen. Deras insatser är minst lika viktiga. Jag tror att Elin Larsson assisterade mig flest gånger.

Du har passerat 30 men hänger med lika bra som det yngre gänget i laget, har du något hemligt knep eller har du alltid varit i bra form?

– Jag har alltid varit i bra form. Det har nog med att göra att jag tränar så mycket, och till viss del har jag nog backen i Nolhaga att tacka för det. Har jag inte tränat på några dagar får jag panik.

Lisa Andersson kom till Hemsjö i fjol och ni har nämnts som en samspelt duo. Hittade ni varandra direkt, spelmässigt, eller finns/fanns någon form av konkurrens? – Jag var inte med på alla matcher förra året, och hon började ösa in mål den matchen jag inte var med. Minns inte riktigt hur det var men jag tror vi hittade varandra efter det. Under höstsäsongen började vi spela bättre ihop och då bildade vi ett bra anfallsvapen.

I fjol gjorde du 31 mål och Lisa 29 enligt er hemsida, var det en intern kamp?

– Nej. Vi försökte göra det för laget och ingen av oss är egocentrisk. Jag kan nog tala för oss båda när jag säger att vi hellre väljer att passa än att gå på avslut själv. För mig går alltid laget först, och jag har sällan koll på hur många mål jag har gjort.

Vem är den bäste du spelat med, och varför?

– Malin Wikberger. En stark spelare. Riktigt duktig back, som är bra på att försvara. Hon är den bästa jag vet på att nicka in hörnor i mål. Hon slutade för kanske tio år sedan och då hade vi spelat mycket tillsammans. Jag tror det var förrförra året hon gjorde comeback – och det var riktigt roligt att spela ihop med henne igen. Malin är väldigt rutinerad och sprider ett lugn på planen.

Lisa frågar snällt om hon inte kan få namnge fler duktiga spelare hon lirat ihop med, och att hylla andra är något jag ser som en god egenskap, så självklart får hon det.

– Då vill jag berömma systrarna Larsson, de är väldigt duktiga. Alla tre hade kunnat bli hur bra som helst om de satsat helhjärtat på fotbollen. De är bra på olika saker. Malin, som oftast spelare på kanten, är så himla snabb. Hon måste vara snabbare än Usain Bolt. Elin är teknisk, snabb och stark. Hon tar bollen och dribblar, sen tjongar hon in bollen i krysset. Sofia är också stark, extremt bra i närkamper och hon slår perfekta djupledsbollar.

Hudene GoIF fick dra sig ur serien och ta paus från seriespel 2017, och ni har också sökt spelare till Hemsjö IF inför säsongen. Vad tror du det beror på att vi saknar spelare i närområdet?

– En väldigt bra fråga. En del slutar av förklarliga skäl. När man kommer upp i en viss ålder så vill man spela för att det är kul. Det har varit ett problem för oss i Hemsjö IF att få ihop spelare, men i år tror jag att vi har lyckats. Extra roligt är att vi har fått in lite äldre spelare… nu är jag ju inte äldst längre (skratt).

För två veckor sedan intervjuade jag Wilma Nilsson, i Alingsås KIK. Hon ställde en intressant skicka-vidare-fråga, som jag gärna fortsätter att ställa. Om hela världen lyssnade, vad skulle du säga?

– Att vi ska vara snälla mot varandra, respektera varandras olikheter och visa omtanke i alla lägen. Det är extra aktuellt nu när det händer så mycket hemskt i världen.

Snabba frågor….

Vad äter du helst?

– Jag äter ganska mycket, och gillar mat. Jag äter det mesta, men helst vegetariskt eller fisk. Jag äter också galet mycket choklad.

Vad äter du inte?

– Helst inte rött kött.

Vill du rekommendera något till läsarna?

– Spela mer fotboll. Det blir man glad av. Jag vill också rekommendera folk att hoppa trampolin på AirHop, det är så himla roligt. Det är en jättebra motionsform som är bra för hela kroppen. Jag rekommenderar verkligen att man hoppar ihop med sitt lag. Kanske som en säsongsavslutning eller en lagaktivitet. En av de roligare motionsformerna, om jag får säga det själv.

Om du fick äta middag med vem som helst, vem skulle du välja och vad skulle du vilja prata om?

– En neandertalare. Jag är väldigt nyfiken på denna förhistoriska människovarelse. Det skulle bli en intressant konversation då de förmodligen inte hade något helt utvecklat språk, men det hade bara gjort situationen ännu mer intressant.

Vad gör du helst en ledig dag?

– Då tränar jag gärna, eller tar en långpromenad med min hund och en vän. Hänger gärna vid havet eller i skogen eftersom jag trivs bra i naturen. En ledig dag tycker jag det är skönt att bara chilla, jag är så aktiv annars.

Förra veckans intervju handlade om Fredrik Johansson, Gerdskens BK och han undrade vilken din största upplevelse som fotbollsspelare är?

– Jag väljer en säsong för några år sedan, minns inte exakt vilket år det var. Vi hade Tommy Larsson som tränare. Vi vann precis alla hemmamatcher och tror att vi kom tvåa i serien. Sista matchen där var en riktig kämpamatch på Byvallen. Det var ruskigt väder och planen var riktigt lerig. Efteråt tog vi massa sköna lagbilder där vi alla var hur glada och leriga som helst.