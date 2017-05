Med i en unik satsning

Kampsport

Alingsås Ju-jutsuklubb, Kalmar Budoklubb och Uppsala Ju-jutsuklubb gör gemensam sak.

De tre föreningarna har beviljats bidrag för en ny satsning som i stora drag går ut på att man ska samarbeta genom och via Skype.

Elitinstruktörerna Henrik Andersson, Kalmar Budoklubb, och Malin Bohlin, Alingsås Ju-jutsuklubb, är ansvariga för utvecklingsprojektet ”Skype is the limit” som sträcker sig över de två kommande åren. Tredje länken är Mats Ersson från Uppsala Ju-jutsuklubb.

– Kortfattat kan man säga att projektet (handlar om cirka 150 000 kronor) ska förenkla utövandet och möjligheten att fortsätta utvecklas i den egna klubben genom samarbetet. Vi är lite av pionjärer kan man säga, vilket vi är jättestolta över, berättar Malin.

Hon utvecklar vidare:

– När jag graderingstränade till fjärde dan tränade jag mycket för förbundsinstruktörerna David Gülger i Örebro och Karin Ersson i Uppsala. Då detta innebar en hel del resor testade vi konceptet att ha vissa träningar via Skype. Det fungerade bra men vi kände att det fanns begräsningar i träningen då vi använde oss av vanliga datorer och det fanns en del att önska gällande tekniken. För drygt ett halvår sedan pratade Henrik och jag om vilka möjligheter som skulle uppstå med bättre teknisk utrustning. Vi bestämde oss för att skriva en ansökan till Budo- och Kampsportsförbundet och att försöka få med oss Uppsala i projektet. Dom tyckte att det lät som ett spännande projekt att vara med i, ansökan skickades in och beviljades. På den vägen är det.

Henrik Andersson säger också att den här typen av samarbete är unikt:

– Inom kampsporten har vi inte hört talas om det förut, och det är säkert därför vi fått pengarna. Vår förhoppning är att fler klubbar på sikt kommer kunna ha möjlighet att vara en del av projektet. Vi krattar manegen lite för övriga klubbar kan man säga. Tränings- miljö och tidsmässigt ger det en stor vinst. Det ger fler i respektive klubb en möjlighet att utvecklas.

Konkret, vad handlar det om?

– Att på ett bättre och mer tidseffektivt sätt utnyttja ett samarbete mellan klubbarna såsom kurser, läger, utbildning, ungdomsträffar, riktade träningar, utbyte mellan instruktörer, graderingsträning och informationsutbyte. På sikt kanske man på ett naturligt sätt kan komplettera de fysiska träningarna som finns idag med träning via Skype vilket framför allt gynnar mindre klubbar. Samtidigt går vissa delar inte att göra via Skype.

Malin Bohlin säger att den stora delen av pengarna kommer att gå till utrustning:

– Vi behöver ha bra kameror, högtalare, projektorer – och givetvis en bra internetförbindelse.

Vad tycker era egna medlemmar om skype-satsningen?

– Det är positivt överlag, och framför allt bland ungdomarna. Dom tycker att det är en naturlig utveckling.

Henrik Andersson:

– Inom arbetslivet är det mycket distansmöten och liknande, men i idrottens värld är det inte testat på samma sätt.

När ska allt vara klart?

– Under sommaren kommer vi lägga upp en plan, och till hösten ska vi vara redo att sjösätta projektet.