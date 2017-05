Nattligt besök av varg i Alingsås

Foto: PATRIK SKOGLUND Vargen kikade in över muren till kyrkogården.

ALINGSÅS

Var är vargen? Det undrade den tidigare Imperiet-sångaren Joakim Thåström. Svaret: I Alingsås, åtminstone vid midnatt, natten mot torsdagen.

Det är lustigt hur saker och ting faller sig ibland. På onsdagskvällen var Patrik Skoglund på jobbet. Och snacket i fikarummet, innan han åkte hem, handlade om att kollega hade hört på radion att en varg observerats i Kungälvstrakten.

En stund därefter runt midnatt, vid Nolhagaskolan, gör Patrik en inbromsning med sin bil. Och sedan följer några minuters händelseutveckling han sent kommer glömma. För är det inte…? Det kan väl inte vara…? Jodå, ta mig tusan det är en varg!

– Jag stannade till med bilen och höll mig lite grann på avstånd, säger Patrik, som berättat att gåshuden knottrade sig över armarna.

– Pulsen steg. Men vargen såg livrädd ut den stackarn. Jag tyckte nästan synd om den.

Ganska exakt ett dygn senare får AT följa med Patrik i bilen och vi åker den väg som vargen gick. Över bron, in till Plantaget över vägen och muren in till kyrkogården. En promenad som Patrik flitigt fotograferade från sitt bilfönster med mobilkameran.

– Den gick väldigt stilla. Kommer en varg in i stan såhär så blir den förvirrad.

Men bilderna som Patrik lyckades ta skapar knappast några frågetecken. Visst är det en varg!

