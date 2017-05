Nya mynt och sedlar – DÅ upphör bankernas kontanthantering

Alingsås

Försökte hjälpa min 92-årige far så att hans undanstoppade ”utifall att”-pengar inte skulle bränna inne och bli ogiltliga. Efter att sökt på alla tänkbara och otänkbara ställen i bostaden fick vi ihop ca 7000 kr i 100- och 500 kr-sedlar. Samt en liten påse med silvermynt.

Mynten var enkelt, dom var inte fler än att vi kunde använda dom som betalmedel på Maxi när vi gjorde matinköp denna vecka. Sedlarna tog jag med mig till Göteborg eftersom jag hade annat bankbesök att göra där.

Bank nr 1 hade ingen kontanthantering. Bank nr 2 hade det, men bara för sina egna ordinarie kunder, mot en kostnad av 75 kr. Bank nr 3 kunde tänka sig att växla in., men då mot en kostnad av 100 kr för att sätta in på mitt Swedbankskonto.

Då är det ju enklare att göra detta på Sparbanken hemma i Alingsås, tänkte jag. Så idag tog jag med mig pengarna dit, före kl 13, under den tid dom har öppet för kontanthantering. Men ack vad jag bedrog mig, byta gamla mot nya sedlar kunde dom inte hjälpa till med, bara om jag satte in dom på mitt eget eller min fars konto, ok bra då gör vi det.

Nej inte så enkelt, sätta in kontanter kan du numera bara göra i insättningsautomaten med ditt bankkort, sedan kan du komma till kassan och ta ut samma summa om du vill? Men eftersom varken jag eller min far har något kort kopplat till kontot så?

Kontant hantering enligt (Spar)banken innebär numera bara uttag av kontanter. Insättning går numera inte att göra överhuvudtaget, hur tänker man då? Sparande kunder helt ointressanta för banken trots att räntan är noll numera.

Då jag inte förstår hur banken tänker beträffande alla äldre kunder, utan kort, internetbank eller smartfån, så frågade jag kassören om han hade något råd att ge om hur jag skulle kunna byta min gamle fars sedlar.

Jodå, det hade han – du kan ju resa till FOREX i Partille eller Landvetter, dom har lite lättare rutiner än vi att hantera kontanter och sedlar. Snyggt jobbat Sparbanken, så det blev ett besök i Partille, Forex fixade detta för det fasila priset av 50 kr.

Forex kassör gav mig även mycket god information om hur jag enkelt kunde byta till deras bankservice med bankkort, intenetbank och billigare valutaväxling mm. Något som finns all anledning att överväga.

Men först skall jag sända kvittot på de 50 kr till Riksbanken med krav på att RB står för kostnaden, eftersom det är RB som belutat om sedelbytet, utan att först försäkra sig om HUR detta skall gå till. Framför allt tycker jag att det är skandalöst och oförsvarligt av RB och bankerna hur ni behandlar era äldre kunder, dom är förmodligen de enda kunderna som numera sparar pengar på banken.

Ser med stor förhoppning framtiden an, då FOREX snart öppnar sitt Alingsåskontor. Och även gärna ett svar av Sparbanken om hur dom tänker sig framtiden utan kontanter, och utan kunder över 65 år.