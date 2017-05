Ska tidspress få krossa våra drömmar?

Alingsås

Det är under tre år vi elever måste prestera på topp i skolan. Tre år som kan avgöra vår framtid. Dessa tre år är vår tid på gymnasiet. Beroende på vad vi vill bli i framtiden spelar betygen olika stor roll, men utan några betyg är det svårt att få jobb överhuvudtaget.

Personligen drömmer jag stort och de betyg jag går ut gymnasiet med kommer att spela stor roll för att jag ska komma in på den linjen jag vill gå. Om man siktar högt gäller det att prestera och göra bra ifrån sig på proven eftersom många betyg är satta efter våra provresultat.

Men det finns en sak som endast har ett syfte i mina ögon, och det är att sabotera. Tidspress under prov. Jag jobbar på McDonald’s så tro mig när jag säger att jag förstår att man måste kunna prestera under tidspress i arbetslivet. Men det går inte jämföra den tidspress jag upplever på jobbet med den tidspress jag upplever under prov i skolan.

Oftast räcker tiden precis till för att man ska hinna svara på alla frågor om man är någorlunda snabb, men den räcker inte alltid till om man vill vara noggrann eller säker. Hur mycket tid man har på sig varierar däremot väldigt mycket. I vissa fall får man väldigt gott om tid medan i andra, oftast på de nationella proven, är tiden knapp.

Jämfört med högskoleprovet är tidspressen under prov på gymnasiet rena barnleken. Det är alltså inte ett lika stort problem och många klarar att prestera och få bra resultat trots tidspressen. Men om man inte skulle få just de betygen man strävar efter eller de betygen som krävs för den linjen man vill läsa efter gymnasiet är högskoleprovet en andra chans. En till chans att prestera och förverkliga sina drömmar.

Men att få ett riktigt bra resultat på högskoleprovet är till och med svårare än att prestera på topp under de tre gymnasieåren. Enligt statistik från www.studera.nu fick 721 personer av 75 304 deltagare 73–80 rätt på högskoleprovets kvantitativa del våren 2016, alltså 2.0 poäng på den normerade skalan. Medelvärdet var 0.9 poäng. På den verbala delen fick 481 personer av 75 304 deltagare 2.0 poäng och medelvärdet låg istället på 0.85 poäng.

Enligt Expressen var det sammanlagt 63 personer som fick totalt 2.0 poäng. En av dessa var Anna Enocksson från Härnösand. Till Expressen säger hon: ”Det handlar mest om att kunna prestera under tidspress”.

Ser ni vart jag vill komma? Enligt flera nyhetsartiklar och forum förklarar många att de upplevt tidspressen under högskoleprovet som jobbig. Vår framtid ska inte bero på hur vi presterar under en extrem tidspress. Den ska bero på hur mycket vi har lärt oss och hur bra och noggrant vi arbetar.

En del tycker att man ska kunna det som kommer på provet tillräckligt bra för att inte behöva så mycket betänketid och ska därmed kunna svara fort. Men när man är stressad på grund av tiden, spelar det ingen roll hur bra man kan det.

Det är mycket möjligt att fler människor skulle få högre poäng om de inte behövde skriva viktiga prov under en mycket påfrestande tidspress. Tror ni att dessa människor skulle göra mycket sämre ifrån sig i arbetslivet än de få som klarar av att prestera på topp under den extrema tidspressen?