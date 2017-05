Trotjänare i nyckelroll

Fotboll

Robert Kovasevic har sedan han började spela fotboll som 8-åring tillhört Holmalund.

På fredag tar han och lagkompisarna emot Gerdsken i årets första Alingsåsderby i division III.

– Det lag som har den bästa dagen på jobbet kommer att vinna. I ett derby handlar det kanske inte så mycket om skicklighet utan mer om inställning och vilja, säger ”Kova” till AT dagarna före skarpt läge.

För just 26-årige Kovasevic är årets säsong lite annorlunda jämfört med de tidigare.

– Jag har pluggat i Stockholm och i Australien och bara varit tillgänglig under vissa perioder. Nu läser jag i Göteborg och kör på för fullt. En av anledningarna till att jag känner mig i bra slag är att jag fått en hel försäsong i benen, berättar han.

Från sin mittbacksposition har Robert, precis som laget, inlett säsongen på ett mycket lovande sätt. Tio poäng av tolv möjliga är facit för ett lag som fått in flera nya spelare i laget.

– Jämfört med tidigare har vi en bredare trupp, och de nya som kommit in har verkligen tillfört många bra saker. Stämningen är också riktigt bra, och med lite medflyt på vägen ska vi vara med och slåss om förstaplatsen, säger han.

Som den mittback Robert är så var det nog många som höjde på ögonbrynen i senaste matchen mot Habo. Han gjorde nämligen två av Holmalunds fyra mål.

– Två mål i en och samma match i seniorsammanhang hade aldrig hänt före Habo-matchen. Kanske att jag gjort i det något pojklag (skratt). Men jag stod på rätt plats vid rätt tillfälle två gånger om och det räckte, säger han.

Har du alltid varit mittback?

– Japp, så är det. Samtidigt är jag kanske inte urtypen av en central försvarare. Jag ser mig nog som en spelande och teknisk mittback. Jag vill hela tiden vara konstruktiv med bollen.

I morgon, fredag, väntar den största utmaningen så här långt i seriespelet för Kovasevic och kompani. Gerdskens BK står för motståndet i en match som Robert tror blir väldigt fysisk.

– En sådan här match vill såklart båda lagen vinna, och då blir det kanske mer skönspel än kamp. Gerdsken har också börjat serien riktigt bra och har många skickliga spelare som vi måste se upp med.

Hur mycket prestige är det i den här typen av derbyn?

– Väldigt mycket som jag ser det. Det är viktigt att vara bäst i stan, inte bara efter fredagens derby utan även efter säsongens slut. Får hoppas att det kommer en hel del publik och tittar också, det har varit lite sisådär med det på sistone. Nu såg jag att det ska bli sol på fredag vilket borde locka, hälsar Kovasevic.