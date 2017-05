Veteranen vet vad som krävs

Handboll

Daniel Tellander har spelat många slutspelsmatcher under sin långa karriär.

Men pirret i magen när AHK kliver in i semifinal mot Sävehof är där ändå.

I ett i övrigt ganska ungt lag är Daniel Tellander veteranen i laget. 33-åringen vet vad som gäller när matchserier ska avgöras.

– Det är klart man blivit lite lugnare med åren men samtidigt taggar man alltid till lite extra i ett slutspel. Det är vinna eller försvinna som gäller och den känslan försvinner aldrig egentligen. Vi måste prestera för att inte åka ur slutspelet och man uppskattar den där kniven mot strupen-känslan, det tänder en lite extra.

Tellanders AHK ligger under med 1–2 i matcher från grundserien mot Sävehof men ”Tellan” tror inte det behöver spela in nämnvärt när lagen drabbar samman i semifinalen.

– Jag vet inte hur mycket de matcherna spelar in nu faktiskt, alla börjar på något vis på ny kula nu. Vi har tagit oss till slutspel ett antal säsonger i rad och vet med oss att vi är starka där.

Vad var det som gjorde att ni förlorade två matcher mot Sävehof i grundserien?

– Vi var alldeles för ängsliga och klev inte på ordentligt. Det visade sig även i slutet av grundserien, vi hade svårt att hitta tryggheten.

Kan du ge någon förklaring till varför ni, återigen, höjer er i slutspelet efter en svag avslutning på grundserien?

– Det kanske är så omedvetet att många går och väntar på slutspelet och har svårare att ladda till ordentligt. Egentligen ska det ju inte vara så, vi ska kunna stå upp bättre än vad vi gjorde mot slutet.

Vad ligger självförtroendenivån på efter en övertygande kvartsfinal mot Malmö?

– Självförtroendet är bra i gruppen, även om det är svårt att veta exakt vad man kan förvänta sig av Sävehof. Men alla är förberedda och vi har lagt en bra taktik inför semifinalerna. Man går liksom bara runt och väntar på att det ska dra igång nu och med Robert Wedberg, Mikael Franzén och Johan Fagerlund i de båda lagen finns det mycket som ligger i bakgrunden och kitttlar.

Om semifinalserien blir så jämn som många tror, kan det handlar om fem matcher på drygt två veckor för Alingsås och Sävehof.

Något som kan tala för Alingsås, enligt Daniel Tellander.

– Jag tror vi har en lite bredare trupp än vad dom har men det gäller hela tiden att tänka på kost och vila, och lägga upp vardagen efter handbollen. Jobbveckan nu blir lite som den blir.

Är det kanske till och med skönt att komma till jobbet lite när det är som mest intensivt?

– Ja så kan det vara. Ibland är det bra att tänka på annat än handboll också. Men det är inte lätt, samtalet glider ofta in på handboll ändå.

Det blir mycket sudoku och annat på kvällarna för att få bort tankarna med andra ord?

– Haha, ja det och en ljudbok så somnar man direkt!

