Vill sätta en värdig punkt

Handboll

För Mikael Franzéns lag återstår en match på säsongen. En match där man kan skriva ny historia.

Men också en match där gamla historier får sitt slut.

– Ett värdigt avslut, menar AHK-tränaren.

Det har blivit en vana för Mikael Franzén under nästan varje år han varit i Alingsås HK. I maj månad ska det spelas SM-final, så är det bara. Den här säsongen är inget undantag.

Man kan gott säga att Franzén och AHK är finalvana numera.

– Det man lärt sig genom åren är att vi har en väldig moral i laget. Sedan blir det alltid så att man minns den senaste finalen lite extra och den var ju sådär senast. Vi blev riktigt överkörda förra året och det är en liten tagg fortfarande, en tagg man vill fixa till. Samtidigt är det väldigt bra gjort att ta sig till final och vi ska se till att göra det bra där, säger Franzén under en paus i finalförberedelserna inne i Estrad.

Finns det en risk att man tänker lite för mycket ”oj vad bra att vi gick till final igen” och nästan blir nöjd med det?

– Nej, jag tycker vi är bra på att ta en match i taget och det är vad en final handlar om. Det är klart vi fokuserar mer på den här matchen än vad vi brukar göra. Det är lite lurigt, men samtidigt enklare, när man inte tvingas ändra saker som man kanske måste göra under en kvart- eller semifinal. Där är det mer som ett schackspel medan man börjar från noll i final. Allt måste sitta direkt och du har ingen tid att känna på motståndaren.

Är det till er fördel att finalen är en match, istället för över till exempel fem, när ni möter IFK Kristianstad?

– Det är klart att det är så. Kristianstad är Sveriges bästa lag och dom vann serien på ett bra sätt. Men dom har å andra sidan fått välja motstånd hela tiden, det har inte vi. Därför har dom haft en lite lättare resa än oss.

Efter två raka finalförluster och en grundserie som slutade på en ovanligt blygsam femteplats, är AHK kanske mer än någonsin innan laget som slår ur underläge.

Det tycker i alla fall Mikael Franzén.

– Det är väl ingen som pratar om oss egentligen. Vi ska jobba efter vårt koncept och försöka få till en så nära fullträff som vi bara kan. Det kommer krävas mycket men alla i laget är beredda att lägga den insatsen.

Hur balanserar man jakten på revansch från i fjol och att se på finalen som en vanlig match?

– Man måste fatta grejen att det är en vanlig match, men också som gäller mycket mer. Vi känns lite mognare uppgiften i år tycker jag, de som förlorade förra året… Det blev lite för stort för dom och vi hade kanske för hög tuppkam då efter att ha mosat motståndet i slutspelet. Nu är vi lite mer ödmjuka tror jag. Resan i slutspelet är inte alls samma och vi har fått kämpa mer än vad Kristianstad gjort.

Gillar du den mentala aspekten av att vara tränare, som ändå är ganska viktig inför och under en final, kontra ren taktik och liknande?

– Det här tycker jag är kryddan i ett ledarskap. Nu är det inte många dagar kvar och jag vet hur mycket tid jag och killarna lagt fram tills nu. Även alla ledare runtom, där vi fått till allt runtom. Det är en go känsla men det gäller att inte vara nöjd. Man ska jobba så mycket att man blir så jävla trött på Kristianstad, så mycket så man inte kan jobba mer. Det är dit någonstans man strävar.

– Vi har tydliga roller, vet vad vi ska göra och det ska bli ännu tydligare under veckan som kommer.

I och med finalen säger Mikael Franzén adjö till en rad spelare som varit bärande ända sedan han kom till föreningen.

En speciell känsla för AHK-tränaren.

– Just därför är det extra kul att få avsluta med en final, för deras skull. Att Pontus Johansson och Marcus Enström får runda av med en final är bra, och skönt att det inte blev ett abrupt slut på deras karriärer. Sedan kanske Max Darj och Jesper Konradsson dyker upp här igen någon gång, men inte än på ett tag. Det var dags för dom att testa något nytt, allting har ett slut och det är bra för klubben att få in lite nytt. Det är bra att växla spår nu, annars blir det svårt att utveckla laget.

Tror du att det blir extra känslosamt för dig i finalen, med tanke på att det är sista matchen med gänget för så många?

– Det är klart det blir så. Det är spelare som varit en stor del av ens liv i några år nu, man har träffat dom mer än familjen i vissa perioder och det blir en speciell relation där. Det kommer bli trist, men ett guld hade varit ett grymt avslut. Då kan vi slänga ut dom (skratt).

– Men visst är det känslosamt, det var det redan när vi gick till final. Det är ett värdigt avslut på något sätt, det är killar som gjort massor för föreningen och man unnar dom det här.