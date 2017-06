AIF tog fin skalp i DM

Fotboll

Alingsås IF visade stora kvaliteter när man besegrade Norrby med 5–1 (3–0) i går kväll.

I och med segern är man vidare till kvartsfinal i DM.

– Det har synts på träningarna att en bra prestation var på gång. Något som ju visade sig stämma. Killarna ville väldigt gärna revanschera sig efter de två mindre lyckade insatserna i serien på sistone, säger Per Krantz, AIF-tränare.

I superettanlaget Norrbys startelva fanns fem spelare som fått speltid i landets näst högsta serie under säsongen.

Men det brydde sig inte AIF om. Direkt från avspark visade division III-gänget upp en frejdig offensiv och resolut försvarsspel. Faktum är att AIF skapade två bra chanser redan under de två första minuterna.

Målen skulle också följdriktigt komma på ett soldränkt men aningen blåsigt Mjörnvallen.

1–0 gjorde en spelsugen och kreativ Andreas Johansson på pass från Oliver Östlind efter 13 minuter.

Knappt två minuter senare satte samme Johansson 2–0 när han skickade in bollen i nät via ett skott mellan Norrbymålvaktens ben. Passningen stod lillebror Marcus för.

Stärkta av den lilla målexplosionen fortsatte AIF tugga på i högt tempo, och gav inte Norrby chansen att etablera något konstruktivt spel.

3–0 fixade Oliver Östlind när han sprintade sig loss – och fri med målvakten gjorde vindsnabbe Östlind inget misstag.

Cirka tio minuter in på andra halvlek var samme Östlind nära att öka på ledningen, men bollen gick utanför Norrby-målet. Istället för 4–0 där kom gästernas replik per omgående då Alen Krasnici prickade in 3–1 bakom James Clark. Ett mål som gav boråsarna energi.

Men när Norrby jagade ytterligare ett reduceringsmål gjorde Christoffer Lesjak 4–1. Då stod matchklockan på 69 minuter.

– Dom lyfte sig i andra, men det kändes aldrig som att det var någon fara. Vi hade bra koll på Norrby, menar Krantz.

Innan domaren satte pipan till munnen hann inhopparen Olle Sjåstad med att utöka ledningen och fastställa slutresultatet till 5–1.

