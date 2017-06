Blågult slipade på formen i Alingsås

Handboll

I helgen tränade det svenska herrlandslaget i beachhandboll på Alingsås sand för att förbereda sig inför EM i Zagreb.

Ett mästerskap som man hoppas blir ett kvitto på lagets, och sportens, utveckling.

Tony Carlsson är assisterande förbundskapten för det svenska herrlandslaget i beachhandboll och när AT-sporten når honom har laget precis gjort sitt första träningspass i Zagreb.

– Det var väldigt, väldigt varmt! Vi skulle egentligen tränat en och en halv timme men fick korta ner till en timme med lite fys istället. Sedan väntar en träningsmatch mot Polen senare idag, säger Carlsson som alltså besökte Alingsås i helgen:

– Vi brukar normalt sett träna i Göteborg men där är inte planen fullstor, vi håller på att bygga ut den. Sedan vill jag gärna sprida sporten som sådan så mycket jag kan och vara på så många olika ställen som möjligt, och vi har sneglat åt Alingsås ett par gånger. Vi vill gärna dra igång beachhandbollen ännu mer i stan, men det var väldigt glädjande att se att det inte bara var för oss att gå ner och träna. Det var fullt hela tiden!

Carlsson säger att beachhandbollen växer så det knakar, inte minst ute i Europa.

– Den är verkligen på frammarsch överallt just nu, det känns jätteroligt. Det är en sport som passar alla. Bakåt behövs det försvarsspelare och framåt lite mer tekniska lirare som kan snurra och sådana saker. På SM i Helsingborg senast var vi 1 600 lag och på Åhus Beachhandboll 1 300, så det växer även här i Sverige.

Med i det lag som Tony Carlsson, förbundskapten Jesper Knutsson och assisterande förbundskapten Heléne Bernhardz har tagit ut till EM är före detta AHK-spelaren Erik Nilsson.

En veteran i sammanhanget numera.

– Haha det stämmer, det här är mitt åttonde år och mitt fjärde mästerskap. Det är jag och en kille till som är de rutinerade i laget, säger Nilsson vars handbollskarriär numera nästan helt är förlagd till sandplanen.

– Jag spelar lite med Rya emellanåt och tränar HP Warta till vardags. Jag har varit ombytt för spel i Warta men inte behövt kliva in. Beachhandbollen är det jag tycker är roligast just nu och sporten blir ju bara bättre och bättre för varje år.

Sverige har en tuff grupp att ta sig an, där man möter EM-treorna Ukraina och världsmästarna Kroatien direkt.

– Att få spela mot Kroatien på centercourten inför galna hemmafans kommer bli hur häftigt som helst, säger Tony Carlsson med ett skratt.

Carlsson säger att Sverige satt en målsättning om att bli bättre än den tiondeplats man nådde på senaste EM. Men Erik Nilsson vill gärna hoppas på en ännu bättre placering.

– Det hade ju varit jäkligt roligt att nå mellanrundan. Men det kommer bli tufft. Matchen mot Frankrike kommer bli en nyckelmatch, men vi vet inte riktigt var dom står, säger Nilsson till sist.