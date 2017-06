De är husband på cancergala

Alingsås

På lördag arrangeras en cancergala i Falköping, med en rad artister på scen. Husband är Alingsåsbandet Andreas Carlsson & The moonshine band, med Ulf Esborn som kapellmästare.



De rikskända artisterna Patrik Isaksson, Doug

Seegers och Oliver Rytting samt en rad lokala akter står på scen på Tomtens Naturkalkbrott då cancergalan arrangeras lördagen den 17 juni.

Rockcountry-bandet Andreas Carlsson & The moonshine band, bestående av Björn Arvidsson, Mathias Sandstedt, Andreas Carlsson och Krister Pettersson, bildades sommaren 2015 och släppte sin debut-EP Your World ett år senare. Under galan kommer bandet backa upp samtliga musiker, under ledning av Ulf Esborn.

– Initiativtagare till galan är Eva Björk, som själv drabbats av bröstcancer och känt att hon vill göra något, berättar Ulf Esborn.

Insamlingen sker till förmån för cancerdrabbade och deras familjer i Skaraborg.