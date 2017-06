Flera bränder i helgen

Alingsås

Det har brunnit på flera håll i helgen i AT:s utgivningsområde. På Lygnareds camping började ett bastuaggregat att brinna på söndagen.

Räddningstjänsten var snabbt på plats när larmet om en brand på Lygnareds camping kom in vid 14-tiden. Det handlade om brand och rökutveckling i campingens bastuutrymme. Enligt uppgift ska branden ha startat efter att något föremål glömts kvar på aggregatet, som sedan startas utan tillsyn. När AT var på plats så arbetade Räddningstjänsten med at tundersöka skadorna på bastuns vindsutrymme.

Tidigare under dagen hade Räddningstjänsten larmats till Mörtaberget i Alingsås.

Orsaken var att någon hade larmat om en misstänkt gräsbrand i terrängen i Västra Ängabo. På platsen visade sig att det pyrde men någon brand var det inte tal om. Räddningstjänsten kunde därför snabbt släcka.