Höjda röster i konsthallen

Alingsås

På lördag öppnar utställningen Your voice i Alingsås konsthall. Susanna Arwins omdebatterade skulptur Med handväskan som vapen är ett av verken som visas.

– Det känns kul att ha fått hit en kändisskulptur, säger Mattias Norström, utställningsproducent.



Utställningen Your voice handlar om civilkurage och yttrandefrihet och utgörs av fyra verk – Med handväskan som vapen av Susanna Arwin, The Public gets – what the public wants av Klas Eriksson, Distortion av Linda Tedsdotter och en graffiti-mural av Boys Crew.

– Vi vill gärna skryta lite över att vi har med Susanna Arwins skulptur. Vi märkte när vi tog in den här att många biblioteksbesökare höjde på ögonbrynen och sa ”där är ju hon”, säger Mattias Norström.

Ja, Susanna Arwins verk är vida känt. Och omdiskuterat. Statyn skapades efter DN-fotografen Hans Runessons bild av en ensam kvinna, som med en handväska i luften gjorde motstånd mot Nordiska rikspartiet under en demonstration i Växjö.

Precis som utställningens namn avslöjar kommer även konsthallens besökare ges chansen att göra sina röster hörda. Detta i verket av Klas Eriksson, som är ett interaktivt verk.

– Vi har en mikrofon här inne i konsthallen och två högtalare ut mot Åmanska parken. Vi får se om folk vågar prata, säger Mattias Norström.

Dessutom kommer det under sommaren ges möjlighet att testa på streetart, sweetart och guerillaslöjd på temat civilkurage och yttrandefrihet i Alingsås konsthall och Alingsås museum, liksom på andra ställen i Alingsås kommun.

Läs mer om Your voice i torsdagens AT.