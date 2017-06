Konstverk megafon för kränkningar

Alingsås

Konstverket The public gets what the public wants, som är en del av utställningen Your voice i konsthallen, har väckt kritik.

Maria Sundén är en av dem som har reagerat. Hon menar att möjligheten att ropa ut kränkande ord utan konsekvenser inte är något Alingsås kommun borde bidra till.

Klas Erikssons verk The public gets what the public wants är ett interaktivt verk. I konsthallen finns en mikrofon, vilken vem som helst kan greppa. Det som sägs i den går ut i Åmanska parken, genom högtalare placerade på kulturhusets tak.

Maria Sundén reagerade då hon satt i Åmanska parken förra veckan och hörde både könsord och kränkningar mot namngivna personer ropas ut i högtalarna.

– Det behövs inte fler forum för mobbning och kränkningar. Det här känns inte okej, säger Maria Sundén.

Hon har tagit sin kritik till Anneli Schwartz, förvaltningschef på kultur- och fritidsförvaltningen, där hon fått svaret att man vill skapa debatt med verket, just kring yttrandefrihet. Men Maria Sundén menar att det finns andra forum för det.

– Vi har så många forum för yttrandefrihet. Man kan ställa sig med en megafon på torget om man vill, men här gömmer man sig i en byggnad. Jag förstår inte varför man måste skapa en värld med mer osämja, säger Maria Sundén.

– Jag arbetar själv inom handbollen, och vi jobbar hårt med frågor om värderingar. Men nu tillåter man ungdomar, som det var i det här fallet, att ropa ut okvädesord och påhopp utan att någon tar ansvar. Det gör mig ledsen, fortsätter Maria.

Maria Sundén är inte ensam om att ha reagerat. En text hon skrivit och publicerat på sin Facebooksida, där hon formulerat sin kritik, har fått många reaktioner. Hon har även fått ta emot samtal från personer som är kritiska till verket.

– Från kulturhusets håll borde man på något sätt ta sitt ansvar. Som jag ser det är det här ett konstverk som rätt använt kan vara fint, men med fel användare blir det bara smutsigt, säger Maria.

