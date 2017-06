Ska se och lära av eliten

Handboll

Han har bara varit i Alingsås i ett år.

Men redan kommande säsong, får Visby-killen Alexander Regen känna på spel med a-laget.

– Ett jäkligt roligt besked att få, säger 16-åringen.

När AT-sporten hälsar på under AHK:s morgonträning är det bara några dagar kvar innan laget går på sommarledigt.

Åtminstone från varandra.

Gruppen som tränar sig svettiga i Estrad är en salig blandning av bekanta ansikten, nya namn och ett knippe unga talanger.

Alexander Regen kan nästan sorteras in under båda de två sistnämnda kategorierna, för karriären i Alingsås har gått snabbt. Väldigt snabbt.

Tidigt i juni stod det klart att han tillsammans med Erik Andreasson och Gunnar Bodin får ett lärlingskontrakt med klubben.

Därmed tillhör man elitlaget.

– Lite förvånad blev jag när jag fick frågan, absolut, men det var också väldigt roligt att få chansen och känna att dom tror på mig på sikt. Jag ska få vara med och lära, säger Regen med Visby-dialekten påkopplad.

Mittsexan gjorde ett avtryck redan under uttagningarna till NIU-gymnasiet för drygt ett och ett halvt år sedan och valde så småningom Alingsås HK som sin nästa klubb i karriären.

– Det är klart jag minns det. Allting var väldigt spännande och nytt, dessutom kände jag ingen här så jag åkte bara till Alingsås för att göra mitt bästa. Dom hade hört av sig och ville jag skulle vara med på uttagningarna, så redan där kändes det som att Alingsås trodde på mig.

Alexander Regens förra klubb var Visby IF Gute Handboll. Gotland är inte direkt känt som ett handbollsnäste, menar han.

– Dom var duktiga förr i tiden, på 80-talet någon gång. Vi får leva på historien (skratt). Men nu är det inte så mycket handboll där borta mer än några trogna spelare som håller igång. Sedan har en del spelare hamnat i Stockholmshandbollen också.

Har vi någon känd Gotlandsprofil inom handbollen idag?

– Nja, vi hade en kille i franska andraligan, division I och så men inga stora namn.

Ska du sätta trenden?

– Haha, ja man kan ju alltid försöka.

Upplägget för Alexander Regen kommande säsong är enkelt. Matcherna spelar han med HP Alingsås och sedan tränar han med a-laget.

– Det blir säkert några träningar med HP också, fyller han i.

Med Max Darj borta öppnar det ju upp en lucka på mittsex-positionen. Det är inte så att du redan nu satsar på att få debutera i högsta ligan nästa säsong?

– Nej, nästa säsong vill jag bara känna på seniorhandbollen och det gör jag bäst i division II. Sedan har jag inget direkt mål mer än så, mer än att om någon blir skadad eller sjuk ska jag kunna hoppa in. Jag ska inte ta massa speltid från någon annan och det finns nog inga möjligheter till det heller. Det är mer att jag tittar på de stora grabbarna och får se hur det går till (skratt).

Hur har det gått hittills?

– Bra, tycker jag. Jag får många tips och råd hela tiden, samtidigt som jag vet vad jag måste träna på. Det är goa gubbar som är snälla och tar hand om en, jag kommer trivas här definitivt.

Är du en offensiv eller defensiv spelare?

– Svårt att svara på faktiskt. Innan har det varit mycket försvar men nu när jag tar klivet upp till seniorhandbollen är jag ganska liten i växten. Jag håller nog inte måttet som trea bakåt längre, men vi får se. Det handlar om rutin mycket också. Jag får kompensera längden med annat istället.

Vad ska du göra under ledigheten?

– Jag åker hem till Gotland och jobbar lite.

Och tränar, va?

– Haha, ja det också såklart.