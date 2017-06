Snöröjningen i Herrljunga kommun

Herrljunga

I Herrljunga kommun har Kommunens Väl än en gång visat att det går att påverka kommunala beslut. Denna gång handlar det om snöröjning på landsbygden som nu även i fortsättningen ansvaras av Herrljunga kommun.

Om inte Kommunens Väl funnits så hade snöröjningen på landsbygden varit borta. Herrljunga kommuns kostnader för snöröjningen på landsbygden är 3,33 kr per meter väg. Snöröjningen i tätort kostar 20,01 kr per meter väg.

Snödjup innan snöröjning startar är olika mellan landsbygd och tätort. På landsbygden ska snödjupet vara 10 cm innan snöröjning startar. I tätorten ska snödjupet vara 6–8 cm innan snöröjning startar.

Under förra mandatperioden, (april 2013) lades ett förslag av dåvarande teknisk ordförande (C) , att överlåta ansvaret för snöröjningen av enskilda vägar till respektive väghållare, samt att höja bidraget till väghållare från 1 kr per meter till 2 kr per meter. Den lilla höjningen täcker inte kostnaden för snöröjningen.

Alla partier som fanns representerade i den förra tekniska nämnden röstade ja till att ta bort snöröjningen på landsbygden. Endast Kommunens Väl röstade nej till denna försämring. Tyvärr var vi för få och försämringen i snöröjningen var ett faktum. Men beslutet verkställdes inte eftersom upphandlingen redan var gjord.

De partier som inte hade ledamöter i förra tekniska nämnden har ändå haft möjlighet till insyn om vilka beslut som skulle tas eftersom man samarbetade med andra partier som hade ledamöter i nämnden.

Protester från andra partier hördes inte då. Detta innebar att enskilda väghållare själva skulle få anlita en entreprenör för att få snöröjning. Varje väghållare skulle få ytterligare en uppgift att utföra. Redan nu har varje väghållare ansvar att vägen är slaskfri samt halkfri och isfri. I tätorten sköter kommunen detta.

Strax därefter (juni 2013) mottog fullmäktige en motion från Christina Glad, Kommunens Väl, där motionens yrkande (förslag) var att upphäva och återställa besluten. Motiveringen var att besparingen inte skulle få önskad effekt då uteblivna skatteintäkter kan uppstå när man tvingas stanna hemma från arbete för att snöröja grusväg.

Dessutom blir speciellt landsbygdens medborgare diskriminerade, eftersom invånarna där betalar lika mycket skatt till kommunen som tätortsbor. Därmed kan man som invånare kräva likartad kommunal service.

I mars 2016 fick den nuvarande tekniska nämnden motionen (ärendet) på sitt bord. Nämnden beslöt då att följa enligt Christina Glads önskemål och upphävde beslutet att försämra snöröjningen på landsbygden. Efter tekniska nämndens beslut i mars anmälde S jäv till förvaltningsrätten.

Nämnden bestred att jäv förekommit och förvaltningsrätten avslog S anmälan. Därmed gäller tekniska nämndens beslut och snöröjningen på landsbygden i Herrljunga kommun är räddad. Kommunens Väl visar än en gång att man är det enda landsbygdspartiet i Herrljunga kommun.