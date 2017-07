Alingsås en del av Gothia Cup

Fotboll

Gothia Cup, Alingsås IF och Alingsås kommun har skrivit på de avsiktsförklaringar som betyder att fotbollsfesten nästa år kommer till stan.

– I Alingsås kan man komma tillbaka till den där personliga servicen som gjorde Gothia Cup stort, säger Dennis Andersson, generalsekreterare.

Allting blev officiellt i och med påskrifterna från Alingsås kommun, Gothia Cup och Alingsås IF, som tillsammans tar den världsomspännande fotbollsturneringen till Alingsås 2017. På plats från AIF fanns bland annat Lennart Svahn för att berätta om vägen till påskriven avsiktsförklaring.

– Det hela började med att vi samlades inom AIF för drygt två år sedan för att se om det fanns något vi kunde göra för att öka intäkterna. I samma veva anslöt Ola Serneke till klubben och när planerna började formas om den nya arenan som ska byggas, började vi snegla åt BK Häcken och hur dom jobbat med Gothia Cup. Vi ville göra något som höjer fotbollslivet i Alingsås.

Från början hoppades man på Gothia Cup till stan redan i år men snart fick planerna ändras.

– Man började snabbt inse vilket enormt jobb det är att arrangera Gothia Cup, säger Lennart Svahn med ett leende.

För kommunstyrelsens ordförande Daniel Filipsson var möjligheten att få Gothia Cup till stan något positivt.

– Vi bejakar ju redan intresset för att bygga den nya hallen och vi ser det som en positiv del i utvecklingen av hela Mjörnstranden. Att vi har en förening som jobbar för att få ett evenemang som Gothia Cup till Alingsås är vi stolta över.

På plats fanns även Gothia Cup:s generalsekreterare Dennis Andersson som satte lite mer ljus på vad man kan förvänta sig.

– Vi kommer spela gruppspel och första slutspelsomgången här, så det blir spel från måndag till halva eller hela torsdag.

Den stora utmaningen för arrangörerna menar Andersson är logistiken.

– Alingsås är logistiskt sett en utmaning då skolorna inte alltid är i anslutning till de planer man kommer spela på. Det kommer bli en lösning med bussar och liknande, det återstår ett stort arbete med logistiken där bussystemet får knyta an till pendeltågen och så vidare.

Konceptet med boende och spel i Alingsås kommer säljas in från Gothia Cups sida under årets turnering och nästa år väntas 2 500 deltagare och totalt runt 3 500 övernattare under vecka 29.

