Åter om flyktingpengar och förvaltningars underskott

at-debattinsandare

Att det läggs munkavle på kommunens anställda beror på att det finns något att dölja. Men tystnad är farligt för demokratin eftersom den försvårar för kommuninvånarna att ta ställning. Därför- Ett tack till Anna-Karin Hjelm och Gert Alnegren som begärt klarhet om flyktingpengar och budgetunderskott. 43 miljoner av flyktingpengarna har lagts i en fond. Det förnekar ingen. Men att det är så mycket som 25 procent av alla pengar kommunen fått från Migrationsverket under de tre åren 2014 till 2016 förbigår de med tystnad.

Både Anita Brodén (L) och socialdemokraterna hävdar att de 43 miljonerna ska gå till framtida flyktingkostnader, men i AT den 21 mars i år kan vi läsa att 10 miljoner om året skall gå till olika ”innovationer” för att effektivisera förvaltningarnas arbete. Det betyder att fonden i så fall blir tömd på fyra år. Där står också att kommunbidraget från fullmäktige till berörd förvaltning ska minska med samma summa som förvaltningarna får för sitt innovationsprojekt. Alltså betyder det att, om förvaltningarna ska genomföra sina planerade projekt, så måste de skära ner på annat i sin verksamhet! Det kallar vi ”kreativ bokföring”.

Denna konstruktion innebär att Alliansen skulle få 10 miljoner varje år, till sitt planerade överskott på 200 miljoner för de kommande tre åren. Konstruktionen innebär också att de 43 miljonerna inte planeras för att gå till framtida flyktingkostnader, så som S och L försöker påskina. Eller också är innovationsfonden inte längre aktuell på grund av att den blivit politiskt omöjlig att genomföra efter att AT och vårt parti skrivit om det?

Precis som Anita Brodén säger så är Alingsås kommun tyvärr inte ensam om att göra så här, men frågan är om någon mer kommun försöker smussla undan så mycket som 25 procent av flyktingbidragen? Bohusläningen har rapporterat att åtta kommuner i Bohuslän har redovisat stora överskott genom att i snitt placera tio procent av flyktingbidragen i kommunernas kassakista. Där kunde vi också läsa att Staffan Landin, biståndsexpert, säger att det här aldrig skulle accepterats i ett biståndsprojekt och att om det kommit fram att Moçambique stoppat undan 10 procent av biståndet hade biståndet dragits in och en brottsutredning påbörjats. Vi kontaktade därför Riksrevisionsverket och Migrationsverket för att påtala problemen, men fick svaret att de inte gör någon granskning av hur pengarna används! Men det förtar inte det omoraliska i att göra på detta sätt.

Anita Brodén skriver att Migrationsverket står för alla kostnader för flyktingmottagandet. Det är inte sant. En stor del av socialförvaltningens underskott beror på att staten bara står för kostnaderna för försörjningsstöd till nyanlända under deras första två år i Sverige. Sedan är det kommunen som måste stå för försörjningsstödet om de nyanlända inte hunnit få ett jobb. Det är pengar som socialförvaltningen inte kan förutse och därför måste kompenseras för, liksom de måste kompenseras för de ökade utgifterna för personlig assistans, som orsakats av Försäkringskassans skärpta bedömningar. I Alingsås blev därför den personliga assistansen plötsligt 13 miljoner dyrare.

Kommunistiska Partiet kräver att det måste bli ett slut på att staten vältrar över kostnader på kommunerna. Utgifter som orsakar stora, oförutsedda underskott i kommunernas förvaltningar, som sedan ska lösas med nedskärningar i vår välfärd. När det gäller att söka ersättning från Migrationsverket är det många kommuner som gjort misstag, därför att reglerna ständigt ändras. Riksrevisionsverket har påtalat problemet och kräver att Migrationsverket måste ha tydliga regler. Att socialförvaltningen missade att skriva in ett förbehåll om att få ersättning, även om antalet ensamkommande barn skulle minska, går att förstå. Under 2015 var socialförvaltningen tvungen att i hast planera för att ta emot 25 ensamkommande flyktingbarn per månad. Sedan ändrades flyktingpolitiken drastiskt och det blev bara 10 på ett år!

En omläggning i politiken som socialförvaltningen knappast kunde förutse. En annan orsak till missen var att socialförvaltningen inte fick tillgång till en ekonom, något som är nödvändigt för en förvaltning med så stora utgifter och verksamheter. Ansvaret för att tillse att de fick en ekonom låg hos kommunstyrelsen och nuvarande kommundirektören Susanne Wirdemo, men de valde att inte åtgärda detta, trots att de var mycket väl medvetna om problemet. Vi vidhåller att mångmiljonunderskotten hos förvaltningarna är planerade.

Alliansen och SD tvingar förvaltningarna att skära ner, enbart för att kunna öka kommunens överskott med i genomsnitt 70 miljoner om året de kommande tre åren. Vad förvaltningarna ska skära ner på överlåter de åt tjänstemän att besluta, trots att de har mycket lite manöverutrymme, eftersom många av verksamheterna är lagstiftade. Även S är tydliga med att de vill öka överskotten, men i lite lägre takt. En fråga som ingen berör, är varför våra skattepengar ska gå till att öka ett redan stort överskott, istället för att gå till bra arbetsvillkor för kommunens anställda. Eller varför barn, gamla, sjuka och arbetslösa ska drabbas av nedskärningar, när pengarna finns.

Vi har hela tiden hävdat att den verkliga motiveringen till överskottskravet var att kunna genomföra den nyliberala nedskärningspolitiken. För att folk skulle acceptera överskottskraven, motiverades de med att de behövdes för att klara kommande ekonomiska kriser. Nu vet vi att det var en välfriserad lögn. Överskotten som annars betraktas som heliga, tänker nu stora delar av alliansen och socialdemokraterna göra slut på, genom att låta hela kommunens samlade överskott ska gå till infrastruktur, när E20 byggs om till motorväg genom stadskärnan.

Pengar som kommunen borde begära att staten står för! De politiker som svarat på insändare och våra debattartiklar hävdar att de tar ansvar, till skillnad från oss, som bara kommer med ”påståenden som inte har stöd i fakta”. Vi för vår del påstår att om vi satt i fullmäktige skulle det bli en helt annan debatt och politiken skulle inte kunna göras upp bakom kulisserna. Och framför allt – Det skulle bli högljudda protester även i fullmäktige när politiker försöker lägga munkavle på personalen och mörka fakta.