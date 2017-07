Danmark nästa stopp

Ishockey

När Göteborg HC fick en plats i SDHL hade Sandra Pettersson redan tackat ja till ett försäljningsjobb i Danmark.

Men trots det väljer den 26-åriga Vårgårdatjejen att se positivt på det som komma skall.

Sandra Pettersson befinner sig just nu på semester i Kroatien. Där laddar hon upp inför en hektisk höst och vinter i Danmark. För det är nämligen så att Sandra har gjort sitt i dom svenska hockeyrinkarna.

I alla fall på ett tag.

– Klart att det kändes lite typiskt just där och då när beskedet kom att Göteborg fått en plats i SDHL och jag dagarna innan bestämt för mig för att flytta. Men samtidigt kändes det helrätt att hoppa på det här jobbet. Planen är att kombinera det med spel i någon dansk klubb, säger Sandra till AT.

Vilken det blir återstår dock att se.

– Jag står lite i valet och kvalet kan man väl säga. Antingen blir det Århus där jag kommer att bo, eller så väljer jag Silkeborg. Hockeyn är större i Silkeborg och känslan just nu är att det blir spel där, antingen med något J20-lag eller med ett mixat dam och herrlag. Det tar cirka 45 minuter att pendla dit, men det kan nog vara värt, säger Sandra.

När ska du ha bestämt dig?

– Så snabbt som möjligt. Jag börjar jobbet nu på onsdag efter semestern och då får jag ta tag i hockeyn också.

Din bror Daniel jobbar också som försäljare i Århus, vad betyder det?

– Jättemycket, det är ju en trygghet att ha honom nära mig.

Sandra Pettersson, som spelade med Alingsås Hockeys J18 i fjol, säger att hon utvecklats mycket av att träna med killar.

– Jo, men absolut. Jag har fått en annan hårdhet och ett högre tempo i kroppen.

Hon stänger inte heller dörren för en comeback i svensk hockey.

– Jag har en tre månaders provanställning här och vet ju inte om den blir förlängd, och om jag trivs överhuvudtaget. Men planen är att detta ska bli något ganska långvarigt ändå. Om och när jag kommer hem spelar jag gärna i Göteborg igen, säger Sandra, som inte är helt övertygad om att klubben kommer spela i SDHL.

– Det saknas ju ett par miljoner som måste in här inom ett par veckor. Det kan bli tufft att nå det, hälsar hon.