Lindgren hade bäst spurtkrut

Mountainbike

Mörksuggejakten i Rättvik stod som värd för helgens deltävling i Långloppscupen i MTB.

Inte helt oväntat lade Team Serneke Allebikes cyklister beslag på samtliga tre topplaceringar.

Det var en lite mindre grupp cyklister som styrde upp till Rättvik för deltävling 5 i cupen.

Exempelvis stannade Jessica Blomqvist och Sara Öberg hemma denna gång och fortsatte sina förberedelser inför SM i Värnamo om två veckor. Grabbarna som var på plats i Rättvik visade från start att det skulle bli tuffa bud för den som var intresserad att bryta teamets vinstsvit. Dennis Wahlqvist, Johan Norén, Michael Olsson och Emil Lindgren bombade på direkt under den tuffa inledningen av loppet.

När Emil vände sig om på toppen så var det redan en lucka ner till närmaste konkurrent.

De fyra i topp samarbetade loppet igenom och sista milen kom dom överens om att köra om segern. Emil och Michael gick loss och Johan och Dennis fick släppa när dom inte mäktade med fartökningen. In mot mål spurtade Emil in som segrare närmast följd av Michael som tvåa. Johan Norén knep bronset före Dennis Wahlqvist.

Noterbart var att Alexander Blomqvist kom till start efter långt skadeuppehåll. Alexander, som sedan årsskiftet haft problem med en skadad rygg, är sakta men säkert på väg tillbaka. I helgen krigade han till sig en 25:e plats trots mycket sparsamt med cykelträning.

Alingsås SC:s Johan Wallström har också haft hälsoproblem under våren med krånglade hjärta. Även han var nu åter på startlinjen och körde in på en 39:e plats.