Nej till ärmlös klänning i kongressen

Att kongressledamöter i Washington förväntas vara professionellt klädda – även under den heta och fuktiga sommaren är inget nytt. Den amerikanska kongressen håller på formerna, och kostym med slips och dräkter eller klänning med ärmar är regel för dess medlemmar. Ingenting annat. Inte heller sneakers eller skor med öppna tår godtas. Detsamma förväntas av nyhetsmedia, som bevakar kongressen.

CBS News rapporterar att en ung kvinnlig reporter därför fick en reprimand då hon uppenbarat sig i en ärmlös klänning, och tilläts inte entré till en lobby utanför representanthuset. För att komma in rev hon ut blad ur ett kollegieblock för att täcka axlarna, vilket dock inte accepterades av vakterna.

Och modebibeln Vogue hakar på. Prodemokratiska Vogue skriver att republikanerna i kongressen ”nu vill diktera vad kvinnor kan bära”. ”Enligt flera kvinnliga reportrar i Washington, förefaller det som ärmlösa klänningar inte längre är betraktade som lämpliga för kvinnor som arbetar i kongressen”, skriver modemagasinet. Tilläggas kan att chefredaktören Anna Wintour aktivt stödde Hillary Clintons presidentvalskampanj.

Men det har också skett undantag. Tidigare First Lady Michelle Obama gillade ärmlösa klänningar, och har burit dem då president Obama höll State of The Union-tal till kongressen. Även Ivanka Trump – och inte minst nuvarande First Lady Melania Trump tar gärna ut svängarna, med vågade outfits av europeiska och amerikanska toppdesigners. Konservativa kritiserade Michelle Obamas klädstil, som ju skiljde sig mycket från Laura Bushs mer moderliga och strikt konservativa. Medan demokrater ifrågasätter Melania Trumps haute couture-stil. Där en uppseendeväckande blomsterornamenterad sidenkappa, designad av italienska duon Dolce & Gabbana, som Trump bar under G-7-mötet på Sicilien i maj skapade mycket uppståndelse och höjde ett och ett annat ögonbryn. Inte minst på grund av prislappen på 51.000 dollar. Trump har blivit kritiserad för sin dyra smak, liksom tidigare Michelle Obama och Nancy Reagan. Medan motsatsen hände för Rosalyn Carter – fru till president Jimmie Carter – som häcklades för sin hemmasydda garderob.

Kongresspolitikerna förväntas vara konservativa i sin klädstil, medan presidenten och First Lady skall representera landet, och ges mer utrymme att vara välklädda. På samma sätt som den svenska kungafamiljen för Sverige i jämförelse med svenska riksdagsledamöter.