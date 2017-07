Replik på Christina Glads insändare om snöröjning i Herrljunga kommun

HERRLJUNGA

Vad det gäller hur ärendet har kommit upp kan jag bara läsa mig till via tidigare protokoll, då jag inte satt i nämnden under den perioden och då kan jag bara ställa mig bakom Johnny Carlsson (C) och Uno Sanfridsson (C) svar till dig. Nej, Christina, socialdemokraterna (S) har inte gjort någon anmälan om jäv till förvaltningsrätten. Läser man tekniska nämndens (TN) protokoll 2016-05-04 så framgår det vem som gjort den.

I anmälan kan man utläsa att bland annat TNs ordförande har inkomst från snöröjning motsvarande knappt en veckas arbete. Frågan som ställdes till förvaltningsrätten var, är detta jäv? Alltså kan en ledamot i en nämnd vara jävig om han/hon fattar ett beslut som man själv eller närstående tjänar på? Ja, det kan man. Men i detta fallet ansåg förvaltningsrätten att inkomsten var så liten att det inte skulle anses som jäv och som du skriver, Christina, var nämnden enig i sin skrivelse till förvaltningsrätten.

(Vad som är moraliskt riktigt är upp till var och en avgöra!) Nämnden påtalade svårigheterna med beslutsfattandet i en liten kommun där de flesta beslut påverkar även beslutsfattare och deras närstående. Jag kan tycka att du som representant för ett parti, Kommunens väl, som gått till val på att styra upp och skapa ordning och reda i kommunen ska tycka det är bra att en sådan här sak prövas eller är det inte lika viktigt nu när ni sitter i maktens korridorer?